В 2016 году НКО Якутии получили более 700 млн рублей

На финансирование некоммерческих организаций Якутии в 2016 году было выделено почти 710 млн рублей, заявил заместитель министра по развитию институтов гражданского общества Афанасий ЕГОРОВ в четверг на заседании Совета некоммерческих организаций при главе Якутии.

Заседание состоялось 1 июня под руководством заместителя председателя правительства Михаила ГУЛЯЕВА.

Как отметила министр по развитию институтов гражданского общества Якутии Сардана ГУРЬЕВА, на уровне Дальневосточного федерального округа по уровню активности социально ориентированных некоммерческих организаций Якутия уступает только Хабаровскому краю. Ежегодно НКО северного субъекта привлекают 4–5 млн рублей из федерального бюджета.

По сведениям Афанасия Егорова, по итогам гранатовых конкурсов в адрес Минобщества Якутии в 2016 году поступило 196 заявок из 23 муниципальных образований и городских округов республики, общая сумма заявленных проектов составила 250 млн рублей, из них запрашиваемая НКО сумма составила 161,6 млн рублей, софинансирование – 88,7 млн рублей. По итогам конкурса было поддержано 34 проекта на общую сумму 28,8 млн рублей, в том числе 15 проектов из улусов республики.