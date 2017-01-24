В 2016 г. Якутский госмузей посетило 29 863 экскурсанта

За 2016 год Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского достиг определенных успехов по всем направлениям своей деятельности. Благодаря успешным и разнообразным выставкам и культурно-образовательным мероприятиям, число посетителей музея растет с каждым годом. В 2016 г. число посетителей достигло 139.923 человек. Наш музей порадовал посетителей новыми выставками, всего за год было реализовано свыше 200 выставочных проектов. Проведено 1847 экскурсий для 29.863 экскурсанта. 2556 учащихся посетили 133 музейных занятий. Музейные сотрудники организовали 236 мероприятий, в которых приняли участие 21.124 человек.

В 2016 г. отметили 125-летие открытия первой экспозиции музея. Организовали юбилейную выставку «Театр вещей». Одним из крупных событий года была выставка «Люди с солнечными поводьями: искусство народа Саха», организованная в Государственном музее искусства народа Востока (г. Москва). Выставка рассказывает о традиционном искусстве народа саха, где представлены уникальные экспонаты.

Также организовали выездную выставку «Радуга Севера» в Амурском областном краеведческом музее им. Г.С. Новикова-Даурского в рамках VII международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусств».

В музее состоялось торжественное открытие выставки «Кто вы, палеоазиаты?» в рамках II Международной научно-практической конференции «Фольклор палеоазиатских народов». Выставка посвящена культуре палеоазиатских народов: верхнеколымских юкагиров-одулов, нижнеколымских юкагиров-вадулов, чукчей, коряков, айнов и нивхов. Участники крупной выставки — Хабаровский краевой музея им. Н.И. Гродекова, Музейный центр «Наследие Чукотки», Нижнеколымскый музей истории и культуры народов Севера, Музей музыки и фольклора народов Якутии и Якутский музей им. Ем. Ярославского.

Подводя итоги уходящего года, нельзя не упомянуть об юбилейных выставках: «Держусь раз намеченной цели», посвященная 150-летию со дня рождения В.В. Никифорова – Кулумнуур, «Утуе аат, дьоьун олох», посвященная 120-летию И.Е. Винокурова совместно с Намским историко-этнографическим музеем им. П.И. Сивцева, «Служение Республике как высший долг», посвященная 75-летию со дня рождения Л.Н. Григорьевой, «Во имя республики и народа» к 90-летию со дня рождения С.Н. Маркина, «Я знаю, что я знал» посвященная 65-летию А.С. Борисова, «Всероссийские сельскохозяйственные переписи: прошлое и настоящее», посвященная 100-летию первой сельскохозяйственной переписи общегосударственного масштаба и др.

Команда молодых сотрудников организовала десант «Музей с доставкой» и представила выездную выставку «Легенды музея» жителям и гостям г. Покровска в Хангаласском краеведческом музее им. Г.В. Ксенофонтова. Сотрудники музея рассказали об уникальных и легендарных экспонатах музея, которые выставляются очень редко, а также провели интерактивные выставки «Как добыть огонь?», «Оружие Победы», «Вооружение землепроходца XVII века».

Также приняли участие в проведении Дней государственных музеев РС (Я) в Чурапчинском улусе с выставками «Легенды музея», «Артефакты Чурапчинского улуса», «Любящий Вас, Лев Толстой», «Семейные реликвии глазами потомков».

К Году Кино в РФ были посвящены традиционный ежегодный «Музейный пикник», шоу-программа «Ночь в музее» и III ежегодная всероссийская бесплатная акция «Ночь искусств».

Посетители музея стали участниками разнообразных мероприятий, таких как республиканский конкурс чтецов «Сырдык сулус ыйар суолунан» («Следуя за путеводной звездой»), интеллектуальных игр брейн-ринг «Музей хранитель времени», экологических мероприятий, возложение цветов к памятнику Ем. Ярославскому, бюсту М.К. Аммосова и др.

В музее прошел образовательный семинар «Современные модели взаимодействия музея с разными целевыми аудиториями», организованный Благотворительным фондом Владимира Потанина (г. Москва).

Музей посетили известный поэт, прозаик, режиссер Евгений ЕВТУШЕНКО вместе с женой Марией Владимировной и директором благотворительного фонда «Детям — достойное будущее» Степаном Ивановичем КОЛМАКОВЫМ. А также в этом же месяце в музее был Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Олег КОНОНЕНКО вместе со своей семьей. Он передал в дар музею книгу Алексея КУЛАКОВСКОГО– Өксөкүлээх Өлөксөй, которая находилась с ним в космосе 142 дня.

В музее были 535 участников VI Международных спортивных игр «Дети Азии» и III Международного фестиваля «Встреча Шедевров Юнеско на земле Олонхо». Музей с радостью встретил делегации из регионов РФ, команды из Японии, Вьетнама, Шри-Ланки, Индонезии, Таджикистана, Бангладеш, Казахстана, Киргизской Республики, Якутии и других стран.

В течение года мероприятия музея освещали НВК «Саха» новости, телепередача «Сана кун», ГТРК «Вести-Саха», городской канал «Я-ТВ».