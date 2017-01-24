ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.01.2017, 18:46
Спорт
Сборная детей Якутии заняла 3 место в соревнованиях в Китае
24.01.2017, 18:36
Общество
Операция «Ледовая переправа» в Хангаласском районе
24.01.2017, 18:30
Общество
С Якутии стартует масштабный проект Open Innovations Startup Tour-2017!
24.01.2017, 18:22
Культура & Образование
В 2016 г. Якутский госмузей посетило 29 863 экскурсанта
24.01.2017, 18:10
Экология
Детские рисунки в защиту природы будут размещены в лесу вокруг Якутска
24.01.2017, 18:00
Общество
Татьянин день 2017: история, традиции и приметы 25 января
24.01.2017, 18:00
Общество
МВД Якутии и Пенсионный фонд провели совместную акцию «Осторожно, мошенники!»
24.01.2017, 17:26
Происшествия
Угонщицы застряли в сугробе
24.01.2017, 17:15
Общество
С 1 января 2017 г. услуги ГИБДД стали дешевле на 30%
24.01.2017, 16:59
Экономика
На автозимнике п.Колымское — пгт. Черский повышена грузоподъемность.
24.01.2017, 16:50
Культура & Образование
Ирина Любимова: Наша цель — многофункциональный образовательный центр
24.01.2017, 16:34
Общество
Воспитанники Алданского детского дома посетили пожарно-спасательную часть №1
24.01.2017, 16:20
Республика
В Чурапче построят канализационные сооружения
24.01.2017, 16:09
Общество
Защита главы Нюрбинского улуса подала апелляцию в Президиум Верховного суда Якутии
24.01.2017, 15:31
Происшествия
Экстра
Дело о ДТП с участием Грибчатова: В суде вскрылись процессуальные нарушения следствия
24.01.2017, 15:20
Культура & Образование
Эксклюзив
Лучше всех: Диана Егорова станцевала с Галкиным и Родригезом!
24.01.2017, 15:20
Экономика
Изучение недр Якутии в приоритете у федерального центра
24.01.2017, 14:39
Культура & Образование
Уникальный концерт к 135-летию Игоря Стравинского
24.01.2017, 14:39
Красота & Здоровье
Экстра
Алданские медики спасли стрелявшего в них мужчину
24.01.2017, 14:23
Экология
Северные районы Якутии очистят от советского металлолома к 2030-му
24.01.2017, 14:00
Происшествия
Эксклюзив
Сиэйэ Уола бросили в карцер?
24.01.2017, 12:54
Столица
Год добра: направление «Якутск молодой»
24.01.2017, 12:51
Экономика
Энергосбыт напоминает о сроках подачи показаний электросчетчиков
24.01.2017, 12:47
Происшествия
В Авиалесохране Якутии возбуждены 5 уголовных дел по подлогу
24.01.2017, 12:41
Происшествия
В Ленске конфликты между супругами закончились смертью женщин
24.01.2017, 12:15
Общество
Подписано соглашение о совместной деятельности Фонда капремонта и Министерства архитектуры
24.01.2017, 11:25
Происшествия
Фотофакт
ФСБ: из Якутии на Кавказ злоумышленник хотел вывести 49 кг золота
24.01.2017, 11:10
Общество
Сегодня день рождения руководителя и музыканта
24.01.2017, 11:06
Красота & Здоровье
 «Стерх-Сахамедстрах» начал Год качества с семинара
24.01.2017, 10:12
Происшествия
Громкое ограбление ювелирных украшений в Якутии
24.01.2017, 10:06
Происшествия
В Якутии произошло 5 пожаров
24.01.2017, 9:56
Тест
Эксклюзив
Тест: особенности якутской политики 2017
24.01.2017, 9:18
Желток
В ресторане «7 небо» звезды продегустировали самые  знаменитые блюда от Тарбахова
24.01.2017, 9:13
Происшествия
Азартная борьба определила победителей турнира по волейболу «Золотой Алдан»
24.01.2017, 9:06
Происшествия
В Якутии загорелась котельная начальной школы
24.01.2017, 0:31
Желток
Фотофакт
Известная журналистка поделилась фото… эротического массажа!
23.01.2017, 23:43
Экология
Видео
Первое видео белой медведицы Колыманы с детенышем!
23.01.2017, 21:52
Происшествия
Видео
Уголовное дело: Сгоревший банкротящийся Чокурдахский рыбзавод никем не охранялся
23.01.2017, 20:15
Происшествия
В Якутии изъяты тонны незаконно добытой рыбы, включая осетра и нельму
23.01.2017, 18:49
Спорт
Турнир по комплексному единоборству, посвященный памяти А.А. Кулаковского
23.01.2017, 18:29
Республика
Состоялся День Федерации профсоюзов республики в Хангаласском улусе
23.01.2017, 18:26
Республика
Лучшие работники награждены медалью Федерации профсоюзов республики
23.01.2017, 18:03
Общество
25 января на горячей линии будут судебные пристава
23.01.2017, 17:56
Общество
Студенческий десант в якутской полиции
23.01.2017, 17:44
Происшествия
Улыбка и оскал фортуны. Проверка на честность
23.01.2017, 17:35
Политика
Виктор Фёдоров: На северный завоз продуктов питания можно кредитоваться напрямую в бюджете
23.01.2017, 17:31
Экономика
Тайский массаж и СПА-процедуры со скидкой до 40%
23.01.2017, 17:26
Происшествия
На алданского стрелка заведено уголовное дело
23.01.2017, 16:37
Политика
Определена дата XXVII сессии Ил Тумэна
23.01.2017, 16:13
Культура & Образование
Именитая учительница Якутска заставляет родителей убираться в ее квартире
23.01.2017, 16:12
Культура & Образование
Лучшее детям — главный вектор развития Центра «Сосновый бор»
23.01.2017, 15:56
Спорт
В октябре весь мир увидит мас-рестлинг на фестивале молодежи
23.01.2017, 15:34
Общество
День памяти жертв Холокоста в Якутске
23.01.2017, 15:26
Происшествия
Якутянин осужден на длительный срок за преступление против половой неприкосновенности 11-летней падчерицы
23.01.2017, 15:25
Экономика
Импортозамещение: оловянный проект Якутии
23.01.2017, 15:17
Происшествия
Кризисная ситуация в п. Белькачи взята под контроль
23.01.2017, 15:06
Экономика
Повышена грузоподъемность на участке Ленск-Пеледуй
23.01.2017, 15:02
Общество
27 тысяч якутян рассчитались с долгами
23.01.2017, 14:45
Столица
Александр Саввинов на XVI съезде Единой России обсуждал качество государства
23.01.2017, 14:27
Спорт
Сдача норм ГТО будет влиять на поступление в ВУЗ
23.01.2017, 14:15
Столица
Народный бюджет -2017 принял проекты от горожан
23.01.2017, 14:08
Общество
Союз журналистов призывает помочь коллеге Айталине Оконешниковой
23.01.2017, 13:54
Красота & Здоровье
Якутию на «Мисс Россия» может представить Анжелика Назарова
23.01.2017, 13:23
Экономика
9 новых алмазных месторождений будут введены в эксплуатацию в Якутии до 2025 г.
23.01.2017, 13:10
Культура & Образование
Афиша
В связи с карантином отменен концерт «Сказка вокруг нас!»
23.01.2017, 12:59
Путешествия
Фотофакт
Иностранец путешествует по зимней Якутии… на велосипеде
23.01.2017, 12:33
Политика
Якутянин вошел в верхушку Единой России
23.01.2017, 12:26
Столица
Экстра
В Якутске продляется карантин для учащихся 1-11 классов
23.01.2017, 12:20
Политика
Эксклюзив
Почему самый обсуждаемый якутский министр стучался «на двери»? И воевал ли он в Ираке?
23.01.2017, 11:55
Происшествия
Кризисная ситуация в поселке Белькачи
23.01.2017, 11:20
Происшествия
В Якутии произошло 2 пожара
23.01.2017, 11:15
Экономика
«Сахатранснефтегаз»: проблема по газоснабжению старых МКЖД остается
Архив новостей
Культура & Образование
24 января 2017, 18:22
27

В 2016 г. Якутский госмузей посетило 29 863 экскурсанта

5

За 2016 год Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского достиг определенных успехов по всем направлениям своей деятельности. Благодаря успешным и разнообразным выставкам и культурно-образовательным мероприятиям, число посетителей  музея растет с каждым годом. В 2016 г. число посетителей достигло 139.923 человек. Наш музей порадовал посетителей новыми выставками, всего за год было реализовано свыше 200 выставочных проектов. Проведено 1847 экскурсий для 29.863 экскурсанта. 2556 учащихся посетили 133 музейных занятий. Музейные сотрудники организовали 236 мероприятий, в которых  приняли участие 21.124 человек.

В 2016 г. отметили 125-летие открытия первой экспозиции музея. Организовали юбилейную выставку «Театр вещей».  Одним из крупных событий года была выставка «Люди с солнечными поводьями: искусство народа Саха», организованная в Государственном музее искусства народа Востока (г. Москва). Выставка рассказывает о традиционном искусстве народа саха, где представлены уникальные экспонаты.
Также организовали выездную выставку «Радуга Севера» в Амурском областном краеведческом музее им. Г.С. Новикова-Даурского в рамках VII международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусств».

В музее состоялось торжественное открытие выставки «Кто вы, палеоазиаты?» в рамках II Международной научно-практической конференции «Фольклор палеоазиатских народов». Выставка посвящена культуре палеоазиатских народов: верхнеколымских юкагиров-одулов, нижнеколымских юкагиров-вадулов, чукчей, коряков, айнов и нивхов. Участники крупной выставки — Хабаровский краевой музея им. Н.И. Гродекова, Музейный центр «Наследие Чукотки», Нижнеколымскый музей истории и культуры народов Севера, Музей музыки и фольклора народов Якутии и Якутский музей им. Ем. Ярославского.

Подводя итоги уходящего года, нельзя не упомянуть об юбилейных выставках: «Держусь раз намеченной цели», посвященная 150-летию со дня рождения В.В. Никифорова – Кулумнуур, «Утуе аат, дьоьун олох», посвященная 120-летию И.Е. Винокурова совместно с Намским историко-этнографическим музеем им. П.И. Сивцева, «Служение Республике как высший долг», посвященная 75-летию со дня рождения Л.Н. Григорьевой, «Во имя республики и народа» к 90-летию со дня рождения С.Н. Маркина, «Я знаю, что я знал» посвященная 65-летию А.С. Борисова, «Всероссийские сельскохозяйственные переписи: прошлое и настоящее», посвященная 100-летию первой сельскохозяйственной переписи общегосударственного масштаба и др.

Команда молодых сотрудников организовала десант «Музей с доставкой» и представила выездную выставку «Легенды музея» жителям и гостям г. Покровска в Хангаласском краеведческом музее им. Г.В. Ксенофонтова. Сотрудники музея рассказали об уникальных и легендарных экспонатах музея, которые выставляются очень редко, а также провели интерактивные выставки «Как добыть огонь?», «Оружие Победы», «Вооружение землепроходца XVII века».

Также приняли участие в проведении Дней государственных музеев РС (Я) в Чурапчинском улусе с выставками «Легенды музея», «Артефакты Чурапчинского улуса», «Любящий Вас, Лев Толстой», «Семейные реликвии глазами потомков».

К Году Кино в РФ были посвящены традиционный ежегодный «Музейный пикник», шоу-программа «Ночь в музее» и III ежегодная всероссийская бесплатная акция «Ночь искусств».

Посетители музея стали участниками разнообразных мероприятий, таких как республиканский конкурс чтецов «Сырдык сулус ыйар суолунан» («Следуя за путеводной звездой»), интеллектуальных игр брейн-ринг «Музей хранитель времени», экологических мероприятий, возложение цветов к памятнику Ем. Ярославскому, бюсту М.К. Аммосова и др.
В музее прошел образовательный семинар «Современные модели взаимодействия музея с разными целевыми аудиториями», организованный Благотворительным фондом Владимира Потанина (г. Москва).

Музей посетили известный поэт, прозаик, режиссер Евгений ЕВТУШЕНКО вместе с женой Марией Владимировной и директором благотворительного фонда «Детям — достойное будущее» Степаном Ивановичем КОЛМАКОВЫМ. А также в этом же месяце в музее был Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Олег КОНОНЕНКО вместе со своей семьей. Он передал в дар музею книгу Алексея КУЛАКОВСКОГО– Өксөкүлээх Өлөксөй, которая находилась с ним в космосе 142 дня.

В музее были 535 участников VI Международных спортивных игр «Дети Азии» и III Международного фестиваля «Встреча Шедевров Юнеско на земле Олонхо». Музей с радостью встретил делегации из регионов РФ, команды из Японии, Вьетнама, Шри-Ланки, Индонезии, Таджикистана, Бангладеш, Казахстана, Киргизской Республики, Якутии и других стран.

В течение года мероприятия музея освещали НВК «Саха» новости, телепередача «Сана кун», ГТРК «Вести-Саха», городской канал «Я-ТВ».

 

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба музея
Если Вы заметили ошибку в тексте или опечатку, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
18.01.2017, 13:20
Желток
Эксклюзив
Новый «импортный» министр сменил имя и фамилию?
23.01.2017, 16:13
Культура & Образование
Именитая учительница Якутска заставляет родителей убираться в ее квартире
22.01.2017, 12:37
Общество
Экстра
Афанасий Максимов грозит разоблачениями доценту МГУ, ЯТЭК и полиции?
23.01.2017, 12:20
Политика
Эксклюзив
Почему самый обсуждаемый якутский министр стучался «на двери»? И воевал ли он в Ираке?
19.01.2017, 21:57
Происшествия
Эксклюзив
Скандал в Нюрбе: Ключевой свидетель просит не выпускать из СИЗО главу Попова
20.01.2017, 15:13
Финансы
Эксклюзив
Вы не поверите! В «ГАЗПРОМБАНКЕ» мстят якутянам?
18.01.2017, 17:11
Общество
Фотофакт
ВИП-персона не рискнула окунуться в крещенскую купель
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
rfL-9VsMSPU
Общество
24.01.2017

С Якутии стартует масштабный проект Open Innovations Startup Tour-2017!

intervyu
Общество
24.01.2017

Защита главы Нюрбинского улуса подала апелляцию в Президиум Верховного суда Якутии

index-1921-1-696x522 Экстра
Происшествия
24.01.2017

Дело о ДТП с участием Грибчатова: В суде вскрылись процессуальные нарушения следствия

16178924_1435596349845769_2487720044333237630_o Эксклюзив
Культура & Образование
24.01.2017

Лучше всех: Диана Егорова станцевала с Галкиным и Родригезом!

IMG_2467 Фотофакт
Происшествия
24.01.2017

ФСБ: из Якутии на Кавказ злоумышленник хотел вывести 49 кг золота

574e45b254436a26dd61f70fc5a1cad2_xl-696x459-560x369 Видео
Происшествия
23.01.2017

Уголовное дело: Сгоревший банкротящийся Чокурдахский рыбзавод никем не охранялся

images
Происшествия
23.01.2017

В Якутии изъяты тонны незаконно добытой рыбы, включая осетра и нельму

IMG_7342-23-01-17-02-03
Экономика
23.01.2017

Тайский массаж и СПА-процедуры со скидкой до 40%