В 2016 г. в Якутии установлены налоговые льготы для предприятий, добывающих сырую нефть

Пресс-служба Ил Тумэна продолжает обзор республиканских законов, принятых Государственным Собранием (Ил Тумэн) в осеннюю сессию 2016 года.

20 декабря 2016 года по инициативе главы Якутии принят Закон Республики Саха (Якутия) 1790-З № 1137-V «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)». Законом для предприятий, основным видом деятельности которых является добыча сырой нефти, установлены налоговые льготы по налогу на прибыль организаций в виде снижения ставки до 13,5% и налогу на имущество организаций, в отношении нового имущества, принятого на бухгалтерский учёт с 1 января 2017 года: 0% в течение первых трёх лет, до 0,8% на четвёртый год и до 0,9% на пятый год.

Льготы могут быть применены организациями при одновременном соблюдении, установленных законом условий в период с 2017 года по 2021 год.

Так, государственная регистрация организации должна быть осуществлена на территории Якутии и основным видом деятельности должна быть добыча сырой нефти. Для того чтобы получить льготы, организация не должна являться участникам консолидированной группы налогоплательщиков. Объём добычи сырой нефти на территории республики должен составлять не менее 1 млн тонн в год с 2016 по 2018 год включительно, а в 2019-2020 гг. организация должна обеспечить рост добычи сырой нефти не менее 3 млн тонн в год. Ещё одним из условий применения указанной льготы является ежегодный объём капитальных вложений на территории республики не менее 10 млрд рублей (без учёта НДС).

Для подтверждения правомерности применения налоговой ставки организация-налогоплательщик одновременно с налоговой декларацией по итогам налогового периода, предшествующего налоговому периоду, в котором применяется налоговая ставка, должна представить форму федерального статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестиционной деятельности», для подтверждения фактических объёмов добычи нефти – форму федерального статистического наблюдения № 1-ЛС «Сведения о выполнении условий пользования недрами при поисках, разведке и добыче углеводородного сырья» и для подтверждения факта постановки имущества на бухгалтерский учёт после 1 января 2017 года на каждый объект основных средств – инвентарные карточки учёта объектов основных средств по унифицированной форме № ОС-6.

Ожидается, что в результате применения льготы по налогу, объёмы инвестиций в пятилетний период дополнительно увеличатся на 11,7 млрд рублей, валовой объём добычи нефти увеличится на 6,9 млн тонн, налоговые платежи в государственный бюджет Якутии вырастут более чем на 5,4 млрд рублей. Социальный эффект достигается созданием 43-х дополнительных рабочих места для обслуживания новых объектов в нефтедобывающей области. Экономический эффект заключается в росте основных финансово-экономических показателей деятельности организаций.