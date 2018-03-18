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ФотофактИзвестные якутяне голосуют!
ФотофактПервая семья Якутска проголосовала
ФотофактВ Якутии началось голосование
Сахамин Афанасьев: «Якутия вносит вклад в создание общероссийской сети особо охраняемых природных территорий»
ФотофактСезон купальников в Якутии открыт!
Трутнев поддержал предложения главы Якутии увеличить объемы финансирования социальной инфраструктуры
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В 18.00 часов явка на выборы Президента РФ в Якутии
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