В 15.00 часов явка на выборы Президента РФ в Якутии составила 51,7%

Центральная избирательная комиссия Республики Саха (Якутия) обнародовала данные на 15.00 часов об участии избирателей в выборах Президента Российской Федерации.

Якутия продолжает показывать высокую явку. По состоянию на 15.00 часов 18 марта проголосовало более половины избирателей – 51,7%.

Лидером голосования продолжает оставаться Анабарский улус. К урнам для голосования в северном улусе подошли 79,19% избирателей.

В ТОП-10 по итогам процента избирателей, принявших участие в выборах, также входят Оленёкский улус (70,19% избирателей), Амгинский улус (67,34%), Горный улус (64,58%), Чурапчинский улус (64,03%), Таттинский улус (62,6%), Усть-Алданский улус (61,06%), Верхневилюйский (61,03%), Кобяйский (60,54%) и Эвено-Бытантайский (58,22%) улусы.

В столице республики проголосовало 47,92% избирателей.

Напомним, на территории Якутии открыто 806 участковых избирательных комиссий. Всего в республике зарегистрирован 634 641 избиратель, в том числе в Якутске — 195 084 избирателей.