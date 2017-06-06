Узнай о своих долгах в Центре обслуживания потребителей

7 июня с 10.00 до 12.00 в Центре обслуживания потребителей ПАО «Якутскэнерго» (г. Якутск, ул. Ф. Попова, 21) состоится совместная акция ПАО «Якутскэнерго» и Якутского городского отдела судебных приставов УФССП России по РС(Я). У жителей столицы республики есть отличная возможность через информационную систему «Банк исполнительных производств» узнать о задолженности.

Такая акция в Центре обслуживания потребителей ПАО «Якутскэнерго» стала уже традиционной. Каждый может быстро выяснить, есть ли у них задолженность по кредитам, коммунальным платежам и т.д. Кстати, тут же, на месте, желающие могут погасить долги.

Во время акции судебные приставы проконсультируют горожан по вопросам исполнительного производства.

Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии в 20 улусах (районах) республики, расположенных на территории Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов.