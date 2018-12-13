Уже завтра – розыгрыш сертификата на 80 тысяч рублей среди онлайн-клиентов компании  «Стерх»!

Вниманию клиентов страховой компании «Стерх», оформивших полис страхования от несчастных случаев, страхования имущества на онлайн-витрине с 13 ноября по 13 декабря 2018 г.! Завтра, 14 декабря, среди клиентов данного периода состоится розыгрыш сертификата на сумму 80 тыс.руб. (на покупку смартфона любой модели в магазине «Мобишоп»).

Список номеров полисов страхования, участвующих в розыгрыше призов, будет опубликован на сайте компании https://rsk-sterh.ru 14 декабря в 10 ч.00 м. Оформить онлайн-полис, участвующий в розыгрыше сертификата, еще можно успеть до конца сегодняшнего дня, то есть до 00 ч.00м. 13 декабря, на сайте компании «Стерх» в разделе «Купить онлайн».

Все условия и порядок проведения розыгрыша опубликованы здесь на сайте компании «Стерх» https://rsk-sterh.ru/files/Usloviya_roz_priz_sredi_klientov_dvs_online.pdf