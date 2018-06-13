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Сиэн Екер о триумфе якутского кино и ТВ
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Кто получит приз нового Ил Дархана?
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Уволены зампреды правительства Якутии
13.06.2018, 14:10
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Евгений Мохначевский — чемпион мира по греко-римской борьбе
13.06.2018, 14:00
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После вмешательства судприставов якутянин полностью погасил свой долг перед банком
13.06.2018, 13:51
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Еще одному зампреду правительства прочат отставку
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13.06.2018, 13:20
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Дома под снос: «Мы за ценой не постоим?..» Блогеры Якутска о «золотых» квадратах и завышенных оценках
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В июне АЛРОСА проведет аукцион по продаже крупных алмазов во Владивостоке
13.06.2018, 13:01
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У Ольги Балабкиной и Алексея Дьячковского возможны перемены
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Сахалыы
Төрөөбүт төрүт тыллары үөрэтии  туһунан Саха сирин суруйааччыларын союһун  правлениятын сайабылыанньата
13.06.2018, 12:30
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Айсен Николаев встретился с Андреем Борисовым
13.06.2018, 12:20
Столица
На главном якутском празднике прозвучат забытые народные песни 
13.06.2018, 12:10
Происшествия
Пожар в здании аэровокзала поселка Сангар: подробности
13.06.2018, 12:00
Столица
На «Ысыахе Туймаады – 2018» пройдет конкурс запевал круговых танцев
13.06.2018, 11:50
Экономика
Продолжается завоз котельного топлива в районы Якутии
13.06.2018, 11:40
Происшествия
За покупку наркотиков осужденный получил 4 года. До освобождения ему оставалось 3 месяца
13.06.2018, 11:30
Политика
Александр Жирков принял участие в торжествах в честь Дня России
13.06.2018, 11:20
Происшествия
Вынесен приговор в отношении предпринимателя за дачу взятки
13.06.2018, 11:10
Столица
Родовые общины примут участие в конкурсе национального костюма
13.06.2018, 11:00
Республика
На Вилюйской трассе открыто движение по наплавным мостам
13.06.2018, 10:45
Столица
На Ысыахе Туймаады состоится кулинарный конкурс «Гурманы Севера»
13.06.2018, 10:30
Политика
14 июня в Ил Тумэне состоятся публичные слушания
13.06.2018, 10:20
Экономика
«Якутцемент» ввел в строй третью вращающуюся печь, способную выдавать 500 тысяч клинкера в год
13.06.2018, 10:10
Спорт
В Якутии закреплен правовой статус тренеров, осуществляющих спортивную подготовку
13.06.2018, 10:00
Спорт
Шторм стал победителем скачек на 4800 метров
13.06.2018, 9:50
Республика
В Алданском районе отпраздновали День России
13.06.2018, 9:40
Республика
Хроника паводка: Реки Лена, Колыма, Яна, Оленек вышли в устье
13.06.2018, 9:30
Культура & Образование
О якутской иконе снимут фильм
13.06.2018, 9:20
Культура & Образование
Джида, Байбал, Аскалон и другие споют сегодня на благотворительном концерте
13.06.2018, 9:10
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В Якутске сгорел частный дом
13.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Среда 13 июня 2018
13.06.2018, 2:06
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Сегодня день рождения руководителя
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На ысыахе верхневилюйского землячества вспомнили чурапчинцев
12.06.2018, 20:58
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Трудовыми  десантами, спортивными и культурными мероприятиями отметили День России жители Алданского района
12.06.2018, 17:45
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Политика
13 июня 2018, 14:12
2055

Уволены зампреды правительства Якутии

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «Об Осипове М.А.»

 «Об Осипове М.А.»

Освободить Осипова Михаила Анатольевича от должности первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

 

Временно исполняющий обязанности

Главы Республики Саха (Якутия)                                                                                                                     А.НИКОЛАЕВ

 

13 июня 2018 года

№ 2657

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «Об Алексееве П.Н.»

  Об Алексееве П.Н.

 

Освободить Алексеева Петра Николаевича от исполнения обязанностей первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

 

Временно исполняющий обязанности

Главы Республики Саха (Якутия)                                                                                                                                       А.НИКОЛАЕВ

 

13 июня 2018 года

№ 2658

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О Дьячковском А.П.»

О Дьячковском А.П.

 

Освободить Дьячковского Алексея Прокопьевича от должности заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

 

Временно исполняющий обязанности

Главы Республики Саха (Якутия)                                                                                                   А.НИКОЛАЕВ

 

13 июня 2018 года

№ 2659

Источник: https://www.sakha.gov.ru/
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