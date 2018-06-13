Уволены зампреды правительства Якутии

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «Об Осипове М.А.» «Об Осипове М.А.» Освободить Осипова Михаила Анатольевича от должности первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия). Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ 13 июня 2018 года № 2657 Указ Главы Республики Саха (Якутия) «Об Алексееве П.Н.» Об Алексееве П.Н. Освободить Алексеева Петра Николаевича от исполнения обязанностей первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия). Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ 13 июня 2018 года № 2658 Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О Дьячковском А.П.» О Дьячковском А.П. Освободить Дьячковского Алексея Прокопьевича от должности заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия). Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ 13 июня 2018 года № 2659 Источник: https://www.sakha.gov.ru/

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82