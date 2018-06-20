Уволен помощник министра здравоохранения Якутии и пресс-секретарь ведомства

Всегда оперативный, 24 часа в сутки на связи, имеющий доступ к любой информации, наш коллега Назар АММОСОВ существенно облегчал работу журналистов. Хороший пресс-секретарь – дар божий, и, к сожалению, он встречается не так часто, как хотелось бы. Назар как раз из этой редкой когорты. SakhaLife был огорчен его увольнением и узнал причины у ньюсмейкера.

— Заявление написал по собственному желанию. Никак не связано с сокращением штата госслужащих временно исполняющим обязанности главы республики Айсеном НИКОЛАЕВЫМ, – пояснил экс-помощник министра здравоохранения Якутии Назар Иннокентьевич.

ПЕТРОВ назвал несколько причин увольнения.

«Во-первых, нужно построить дом. К сожалению, при насыщенном графике помощника министра и пресс-секретаря ведомства, с постоянной круглосуточной привязкой к телефону без праздников и выходных, времени на стройку дома не хватало. Да и заработная плата не соответствует возлагаемой нагрузке и ответственности.

Во-вторых, я не обладаю гибкостью, чтобы менять «военачальников». В 2016 году мы начали революционную «перезагрузку» всего здравоохранения Якутии с подачи экс-главы республики Егора БОРИСОВА. Сделано немало за столь короткий срок: возведены новые высокотехнологичыные больницы, современные фельдшерско-акушерские пункты; поставлены на поток наисложнейшие спасительные операции по трансплантации кадаверных органов, кохлеарной имплантации у детей; достигнуты рекордные показатели по снижению младенческой смертности, повышению рождаемости и увеличению продолжительности жизни; созданы центр клеточных технологий, банк репродуктивных материалов; первыми в России мы создали центр поддержки и сопровождения пациентов, которым сейчас пользуется вся Якутия, особенно труднодоступные районы; одними из первых в республике мы достигли показателей «дорожной карты» по заработной плате – теперь врач получает больше гендиректора медцентра и министра, что выводит Якутию в лидеры по оплате труда медработникам.

В-третьих, я приобрел бесценный опыт, работая в команде одного из сильнейших министров в истории Республики Саха, с талантливым детским хирургом и смелым организатором Михаилом ОХЛОПКОВЫМ. Я горжусь этим, но нужно пробовать себя и в других направлениях. Например, поддержать периферию».

Назар Иннокентьевич работал в Минздраве Якутии с 2016 по 2018 годы в должности пресс-секретаря и помощника министра. Ранее занимал пост врача ургентной специальности в Момском, Эвено-Бытантайском и Аллаиховском районах, был хирургом в Национальном центре медицины.

Уволенный чиновник является автором множества публикаций под псевдонимом Назар АММОСОВ. Известен как блогер, исследователь севера и велосипедист-экстремал. К слову сказать, Назар Аммосов — внук талантливого костореза Терентия АММОСОВА.

Представляем вашему вниманию его последнюю работу в должности: