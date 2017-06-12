Увлеченные делом: обладатели знака «Дьулуур»

Авторский коллектив во главе с председателем малого совета Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур») под эгидой Главы Республики Саха (Якутия) Леной АНДРЕЕВОЙ приступил к разработке нового издательского проекта под названием «Увлеченные делом».

Цель проекта – создание положительного образа гражданского активиста, повышение имиджа лидеров детских общественных объединений, популяризация деятельности детского движения Республики Саха (Якутия).

Как рассказывает руководитель проекта Лена Андреева, в брошюре будут опубликованы материалы об обладателях нагрудного знака «Дьулуур» – лучших из лучших представителей детского движения Республики Саха (Якутия), достигших значительных успехов в общественной жизни республики.

«Нагрудный знак был учрежден в декабре 2014 года по решению коллегии Министерства по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия). А идея учреждения данного знака исходила со стороны участников учредительного слета детского движения еще в 2013 году. Здорово, что наша консолидированная идея была услышана и поддержана на уровне руководства министерства», – рассказывает автор.

Первые образцы ведомственного знака государственного образца были вручены в рамках пленарного заседания II слета Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур») Республики Саха (Якутия), проходившего в г.Якутске с 26 по 29 июня 2015 года с участием представителей детских общественных объединений из 25 районов и городов республики.

«Для нас очень важно чтобы нас услышали, заметили и оценили наши усилия, результаты, талант и деятельность. Ведь любая награда – это стимул к новым достижениям. Вдвойне приятно получить награду среди сверстников и единомышленников», – отмечает Лена Андреева.

На данное время идет сбор и редактирование поступивших материалов. Всего в брошюру войдут 14 детей – обладателей нагрудного знака «Дьулуур». Печатное издание будет выпущено к III слету Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур») под эгидой Главы Республики Саха (Якутия), который пройдет в г.Якутске с 5 по 8 июля с охватом около 300 детей и руководителей детских общественных объединений.