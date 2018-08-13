Увидев полицию, девушка проглотила пакетик с наркотиками

Сотрудниками отдела наркоконтроля МУ МВД России «Якутское» была установлена и задержана девушка, у которой было изъято наркотическое вещество «Спайс».

В распоряжение оперативников поступила информация о 29-летней уроженке Хангаласского района, употребляющей наркотики. Подозреваемая была задержана во время изъятия из тайника наркотических веществ. Девушка, заметив полицейских, попыталась скрыть следы преступления, проглотив порошок. Сотрудники полиции сразу же доставили девушку в республиканскую больницу, где медики извлекли проглоченный пакет. Экспертиза показала, что в нем находился наркотик — «Спайс» массой 2,070г.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических веществ, или их аналогов».