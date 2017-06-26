Увидел свет летний выпуск журнала «Журфикс»!

Лицо с обложки

На обложке – умница и красавица, в недавнем прошлом телеведущая НВК «Саха», любящая дочь, жена, мама и уже бабушка Виктория Варламова-Контоева. О маме-писательнице, о спортивной семье мужа, о работе на телевидении, об общественной жизни и увлечениях, а также о секретах красоты молодой бабушки вы узнаете из интервью с Викторией.

«Благополучная женщина светится изнутри, никакая косметика, пластическая операция не скроют расстройств и переживаний, ведь мы состоим из эмоций. Так что, дорогие мужья и дети, если вы хотите, чтобы ваша супруга и мама оставались вечно молодыми и красивыми, берегите их, радуйте успехами, вниманием, комплиментами, цветами».

О любви к себе

В постоянной рубрике «В гармонии с собой» постоянный консультант «Журфикса», духовный практик Александр Артемьев-Кулан рассказывает о любви к себе: «Если в молодости нам помогает внешняя сила – ум, физическая развитость, красота, то с возрастом — именно внутренний стержень. И если мы его вовремя не открываем в себе, то быстро дряхлеем, становимся неинтересными обществу. Наше внутреннее состояние истурук – и есть истинное наше богатство!»

Арктический институт культуры и искусства в лицах

В АГИКИ царит атмосфера искусства, в его стенах преподают и творят выдающиеся деятели культуры Якутии. Такие, как, например, профессор, доктор искусствоведения Юрий Шейкин и его супруга, доцент Татьяна Игнатьева. Семейный портрет Шейкиных – в летнем номере «Журфикса»!

В фотопроекте «Люди-легенды» — преподаватели АГИКИ, наши уважаемые и великолепные современницы – доктор социологических наук, академик Российских Академий Ульяна Винокурова, художник-график, заслуженный художник России Мария Рахлеева, искусствовед, заслуженный деятель искусств РФ Зинаида Иванова-Унарова.

В «Преображениях» вас снова ждут сюрпризы: известные персоны – дирижер Николай Пикутский /на фото: со съемочной группой/, художники Туйаара Шапошникова и Марианна Лукина — в неожиданных образах.

Северная звездочка Нарияна

Чтобы сделать материал о юной звездочке Нарияне Ивановой из Покровска, свои молодые силы объединили внучка режиссера Андрея Борисова и правнучка поэта Серафима Кулачикова-Элляя.

Юбилей Президентской программы

Президентской программе по подготовке управленческих кадров РФ, инициированной Борисом Ельциным в непростые 90-е, исполнилось 20 лет. За эти годы профессиональную переподготовку прошли более 450 специалистов разных отраслей экономики нашей республики, из них более сотни прошли зарубежные стажировки в Японии, США и европейских странах. Об истории и перспективах программы рассказывает ректор курирующей ее Высшей школы инновационного менеджмента Сардана Татаринова.

На фото: выпуск Президентской программы 2007 года, десять человек из которого прошли стажировку в Токио.

Балтийский вояж с «Северной принцессой» Туярой Егоровой

Первый конкурс красоты в Якутии состоялся в 1989 году, и по сей день многие считают его победительницу Туяру Егорову непревзойденной и недосягаемой якутской красавицей. В начале мая первая и неповторимая собрала подруг с разных концов света на свой 50-летний юбилей в Прибалтике. Эксклюзивный репортаж с впечатлениями участниц и фотографиями Гали Крыловой (США) читайте в летнем «Журфиксе».

Леди Галина с английской обложки

Героиня популярной рубрики «Наши за рубежом» — бизнесвумэн из Великобритании Галина Нартахова, которая в 2014 году вышла на обложке воскресного выпуска английской газеты «Гардиан», предваряя материал об успешных россиянах в Лондоне. Выпускница школы №2 г.Якутска поделилась с читателями «Журфикса» историей своей жизни и головокружительной карьеры. Знай наших!

Конкурс «Фотоизюминка»

На фото – Виталий Скрябин, ученик 2 класса школы №21. Очаровательные снимки на фоне дверей Евпатории, сделанные его креативной бабушкой Анной Давыдовой, дали идею этого конкурса.

Многие из нас, особенно с появлением отлично снимающих телефонов, придумывают разнообразные фишки и делают целые фотосериалы. Одна из героинь «Журфикса», например, во все поездки и путешествия возила с собой пару темных носок и снимала их на фоне достопримечательностей: чем не тема для выставки? Пока до выставки дело не дошло, поделитесь с «Журфиксом» — отправьте на fix-05@mail.ru минимум 3-4 фото, объединенных одной общей идеей, фишкой, изюминкой. Наиболее интересные работы будут опубликованы, лучшие авторы отмечены призами. Самый первый участник фотоконкурса будет поощрен за смелость и оперативность сертификатом на 3000 рублей от сети мебельных магазинов «Виктория». Указывайте имя, фамилию, контактный телефон автора. Подпись к фото приветствуется!