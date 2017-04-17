«Увезу груз…» — схема обмана

В МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от местной жительницы, которая стала жертвой мошеннических действий со стороны неизвестной злоумышленницы.

Выяснилось, что мошенница вышла на потерпевшую через социальные сети, где последняя размещала объявление о том, что воспользуется услугами по перевозке товарно-материальных ценностей в один из районов республики.

Злоумышленница сообщила заявительнице, что как раз направляется по указанному маршруту и с легкостью могла бы довезти ее груз за вознаграждение. Имущество, принадлежащее потерпевшей, было доставлено злоумышленнице. Когда груз так и не был доставлен до адреса, а мошенница перестала выходить на связь, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Материальный ущерб составил свыше 51000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленницы была установлена. Ею оказалась 22-летняя уроженка Верхнеколымского района. Также полицейскими установлена причастность данной женщины еще к ряду мошенничеств с аналогичной схемой обмана: она находила через объявления граждан, готовых воспользоваться услугами по перевозке груза по районам республики, куда якобы случайно направляется, доверчивые же граждане, радуясь оказии, с легкостью доверяли ей свое имущество, которое до адресов не доставлялось.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)