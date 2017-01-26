Увеличена грузоподъемность на ледовой переправе Хонуу-Соболох

Согласно акту комиссии по контролю проверки грузоподъемности и технического освидетельствования, 26 января 2017 г. допущено увеличение грузоподъемности на ледовой переправе муниципального значения:

На реке Мома в Момском районе по направлению «Хонуу — Соболох» до 30 тонн.

Всего с нарастающим итогом эксплуатируются 42 ледовые переправы

Открытие ледовых переправ республики осуществляется в соответствии с приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) согласно примерному графику открытия. Сроки открытия ледовых переправ могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда.

За пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин, полыньи, трещин, наледей, припорошенных снегом.

За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по ст. 9.10 КоАП РС (Я) с наложением административного штрафа в размерах: для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от двадцати до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц — от ста тысяч до одного миллиона рублей.

Государственная инспекция по маломерным судам напоминает: необходимо пользоваться только оборудованными ледовыми переправами и выполнять требования всех информационных знаков – это залог вашей безопасности!