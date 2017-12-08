Увеличена грузоподъемность ледовых переправ на трассе «Вилюй»

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что 8 декабря 2017 года увеличена грузоподъёмность до 10 тонн на ледовых переправах через реки Вилюй на км 660 (с. Верхневилюйск, Верхневилюйский район), на км 807 (с. Кюндядя, Нюрбинский район) и через р. Марха на км 752 (с. Жархан, Нюрбинского района).

Также напоминаем, что ориентировочный срок открытия ледового автозимника «Якутск – Нижний Бестях» федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма» – 5 января 2018 г.

Примерный график поэтапного повышения грузоподъемности ледовых переправ



№ п/п Река Ледовая переправа Срок открытия до 4 тонн Срок открытия до 10 тонн Ориентировочный срок открытия до 20 тонн Ориентировочный срок открытия до 30 тонн Ориентировочный срок открытия до 40 тонн 1 Вилюй км 660, Верхневилюйск 24.11.2017 08.12.2017 25.12.2017 15.01.2018 20.01.2018 2 Марха км 752, Жархан 24.11.2017 08.12.2017 25.12.2017 15.01.2018 20.01.2018 3 Вилюй км 807, Кюндядя 24.11.2017 08.12.2017 25.12.2017 15.01.2018 20.01.2018 4 Вилюй км 956, Устье 05.12.2017 10.12.2017 25.12.2017 15.01.2018 20.01.2018 5 Вилюй Км 1049, Крестях 10.12.2017 15.12.2017 25.12.2017 15.01.2018 20.01.2018 6 Лена Якутск-Нижний Бестях — 05.01.2018 13.01.2018 20.01.2018 05.02.2018

Исходя из фактического состояния ледовых переправ и погодных условий, сроки могут быть откорректированы.