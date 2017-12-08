Увеличена грузоподъемность ледовых переправ на трассе «Вилюй»

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что 8 декабря 2017 года увеличена грузоподъёмность до 10 тонн на ледовых переправах через реки Вилюй на км 660 (с. Верхневилюйск, Верхневилюйский район), на км 807 (с. Кюндядя, Нюрбинский район) и через р. Марха на км 752 (с. Жархан, Нюрбинского района).
Также напоминаем, что ориентировочный срок открытия ледового автозимника «Якутск – Нижний Бестях» федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма» – 5 января 2018 г.
Примерный график поэтапного повышения грузоподъемности ледовых переправ
|№ п/п
|Река
|Ледовая переправа
|Срок открытия до 4 тонн
|Срок открытия до 10 тонн
|Ориентировочный срок открытия до 20 тонн
|Ориентировочный срок открытия до 30 тонн
|Ориентировочный срок открытия до 40 тонн
|1
|Вилюй
|км 660, Верхневилюйск
|24.11.2017
|08.12.2017
|25.12.2017
|15.01.2018
|20.01.2018
|2
|Марха
|км 752,
Жархан
|24.11.2017
|08.12.2017
|25.12.2017
|15.01.2018
|20.01.2018
|3
|Вилюй
|км 807,
Кюндядя
|24.11.2017
|08.12.2017
|25.12.2017
|15.01.2018
|20.01.2018
|4
|Вилюй
|км 956,
Устье
|05.12.2017
|10.12.2017
|25.12.2017
|15.01.2018
|20.01.2018
|5
|Вилюй
|Км 1049,
Крестях
|10.12.2017
|15.12.2017
|25.12.2017
|15.01.2018
|20.01.2018
|6
|Лена
|Якутск-Нижний Бестях
|—
|05.01.2018
|13.01.2018
|20.01.2018
|05.02.2018
Исходя из фактического состояния ледовых переправ и погодных условий, сроки могут быть откорректированы.comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй».