Увеличена грузоподъемность ледовых переправ на трассах «Вилюй» и «Колыма»

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что с 14 декабря 2018 г. до 10 тонн увеличена грузоподъёмность на трассе А-331 «Вилюй»:

— через р. Вилюй на км 660 (с. Верхневилюйск), км 807 (с. Кюндядя), км 956 (с. Устье), км 1049 (с. Крестях);

— через р. Марха на км 752 (с. Жархан).

Также увеличена грузоподъёмность до 10 тонн на ледовом автозимнике через реку Алдан «Хандыга — Мегино-Алдан» на 365-м км трассы Р-504 «Колыма».

Для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности ледовых переправ ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует водителям соблюдать установленный тоннаж, соблюдать требования установленных дорожных знаков, скоростной режим и дистанцию.