Женщины-общественницы — за Игоря Никитина!

Уважаемые жители Набережного округа!
Нас женщин волнует демографическая ситуация в республике и перспективы развития социальной политики в рамках реализации майского Указа Президента России.
Понимая эту ответственность, мы сегодня определяем, кому доверить решение всех этих важных социально -экономических задач и мы призываем проголосовать на предстоящих выборах за достойного кандидата Игоря Юрьевича Никитина для представления интересов народа в Государственном собрании (Ил Тумэн) Республики Саха(Якутия) по Набережному избирательному округу № 6 г. Якутска.
Выбираем руководителя нового времени, мецената и социального партнера образовательных учреждений и общественных организаций
ИГОРЯ ЮРЬЕВИЧА НИКИТИНА!
Андреева Анжелика Егоровна – председатель Общественного движения «Союз женской организации РС(Я)», член бюро Союза женщин России;
Члены Президиума Союза женских организаций Якутии:
Борисова Елена Афраимовна , Винокурова Лия Иннокентьевна , Неустроева Саргылана Александровна , Новгородова Оксана Викторовна , Пахомова Наталья Николаевна, Прокопьева Мария Михайловна, Харенко Наталья Альбертовна.
Душкевич Вера Петровна – руководитель благотворительного фонда «Харысхал»;
Белых Ида Афанасьевна – руководитель клуба «Азбука семьи»;
Васильева Валентина Васильевна – председатель республиканской общественной организации «Эйгэ»;
Голдобина Ольга Владиславовна – председатель женсовета Губинского округа г. Якутска;
Егорова Татьяна Дмитриевна – председатель женсовета Центрального округа г. Якутска;
Алексеева Ольга Юрьевна – председатель ТСЖ «Солнечный берег»;
Акимова Маргарита Михайловна-член родительского комитета Союза многодетных семей г. Якутска.
Уважаемые читатели!
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