Женщины-общественницы — за Игоря Никитина!

Уважаемые жители Набережного округа!

Нас женщин волнует демографическая ситуация в республике и перспективы развития социальной политики в рамках реализации майского Указа Президента России.

Понимая эту ответственность, мы сегодня определяем, кому доверить решение всех этих важных социально -экономических задач и мы призываем проголосовать на предстоящих выборах за достойного кандидата Игоря Юрьевича Никитина для представления интересов народа в Государственном собрании (Ил Тумэн) Республики Саха(Якутия) по Набережному избирательному округу № 6 г. Якутска.

Выбираем руководителя нового времени, мецената и социального партнера образовательных учреждений и общественных организаций

ИГОРЯ ЮРЬЕВИЧА НИКИТИНА!

Андреева Анжелика Егоровна – председатель Общественного движения «Союз женской организации РС(Я)», член бюро Союза женщин России;

Члены Президиума Союза женских организаций Якутии:

Борисова Елена Афраимовна , Винокурова Лия Иннокентьевна , Неустроева Саргылана Александровна , Новгородова Оксана Викторовна , Пахомова Наталья Николаевна, Прокопьева Мария Михайловна, Харенко Наталья Альбертовна.

Душкевич Вера Петровна – руководитель благотворительного фонда «Харысхал»;

Белых Ида Афанасьевна – руководитель клуба «Азбука семьи»;

Васильева Валентина Васильевна – председатель республиканской общественной организации «Эйгэ»;

Голдобина Ольга Владиславовна – председатель женсовета Губинского округа г. Якутска;

Егорова Татьяна Дмитриевна – председатель женсовета Центрального округа г. Якутска;

Алексеева Ольга Юрьевна – председатель ТСЖ «Солнечный берег»;

Акимова Маргарита Михайловна-член родительского комитета Союза многодетных семей г. Якутска.