 Уважаемые работники и ветераны природоохранных органов, экологи-активисты!

Сегодня по всей планете отмечается Всемирный день окружающей среды, а в нашей стране – Всероссийский день эколога.

Сохранение и оздоровление природы, рациональное использование ее богатств является приоритетной задачей государственной политики Республики Саха (Якутия), важнейшая обязанность руководителей предприятий, хозяйствующих субъектов, каждого жителя региона. Своим повседневным трудом работники природоохранных структур защищают такие жизненно важные для каждого человека ценности, как право на пользование чистой водой, свежий воздух, здоровье и благополучие детей.

Якутия имеет богатые природные ресурсы – у нас более 15 тысяч рек и озер,большое количество животных и растений, особо охраняемых природных территорий! И поэтому становится особенно важным участие в охране окружающей среды каждого жителя республики, которому небезразлично здоровье будущих поколений. Только объединив усилия органов государственной власти, ученых, бизнеса, общественных организаций, мы сможем улучшить экологическую ситуацию в регионе.

Уважаемые коллеги, желаю вам счастья, здоровья, успешной реализации всех ваших планов!

Сахамин АФАНАСЬЕВ,

министр охраны природы РС(Я)