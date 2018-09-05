Уважаемые избиратели Набережного округа! Призываем голосовать за Марию Христофорову!

ВЛАДИМИР ФЕДОРОВ, писатель, лауреат Государственной премии РС(Я) им. П.А. Ойунского, главный редактор «Общеписательской Литературной газеты»:

— Я искренне решил поддержать кандидатуру Марии Христофоровой в выборах народных депутатов РС(Я). Она сегодня является лидером российского масштаба в сфере медиабизнеса и издательской политики. Считаю, что Мария Христофорова сможет достойно и эффективно работать в нашем парламенте на благо всей республики.

МАКАР ЯКОВЛЕВ, Академик российской академии экономики и права, заслуженный юрист РФ, Почетный работник прокуратуры РФ, кавалер ордена «Знак Почета», Почетный гражданин Горного района:

— Мария Христофорова в парламенте будет руководствоваться интересами избирате­лей республики. Она — принципиальная, честная, справедливая. Делом и поступком доказала, что достойна быть депутатом республики новой формации.

АВГУСТИНА ФИЛИППОВА, модельер-дизайнер, заведующая учебно-научной лабораторией, заслуженный работник культуры РС (Я), почетный гражданин Горного и Амгинского улусов:

— Как мать и бабушка я поддерживаю Марию Христофорову. В организованной ею клинике «Аврора» лечится много людей, и они высоко оценивают качество медобслуживания. Тем приятно осознавать, что она работает не только на духовное, но и телесное оздоровление своего народа.

ДМИТРИЙ ВАЛЕЕВ, мастер спорта РФ по вольной борьбе, мастер спорта РС(Я) по хапсагаю:

— По своей работе Мария Христофорова каждый день сталкивается с теми, кто действительно нуждается в помощи. Я думаю, что как депутат Ил Тумэн Мария Николаевна будет работать в интересах всего общества. Я поддерживаю ее кандидатуру.