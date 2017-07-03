Утверждён новый порядок предоставления субсидий на создание бизнес-инкубаторов

3 июля на заседании Правительства республики утверждён порядок предоставления местным бюджетам субсидий на создание и развитие бизнес-инкубаторов, строящихся без привлечения федеральных средств. В документе определены критерии отбора муниципалитетов и принцип распределения субсидий.

Как пояснил заместитель министра инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Александр Андросов, в рамках республиканской государственной программы «Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» субсидии на создание бизнес-инкубаторов в районах выделялись и ранее. Отдельный нормативный правовой акт, регулирующий правила предоставления местным бюджетам субсидий, установлен в целях исполнения статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и представления Счётной палаты республики.

Согласно принятому постановлению, условиями предоставления субсидии определены обязательство муниципального района, городского округа республики по обеспечению функционирования бизнес-инкубатора за счёт средств местного бюджета в течение 10 лет со дня введения в эксплуатацию, а также наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства. При этом уровень для софинансирования расходных обязательств за счёт бюджета муниципального образования для арктических и северных улусов (Абыйского, Аллаиховского, Анабарского, Булунского, Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского, Кобяйского, Момского, Нижнеколымского, Оймяконского, Оленёкского, Среднеколымского, Усть-Янского, Эвено-Бытантайского районов) составляет не менее 5 процентов. Для остальных районов уровень софинансирования определён в размере не менее 10 процентов.

Критериями отбора муниципальных образований определены полнота и достоверность конкурсной документации, территориальное расположение бизнес-инкубатора , наличие потенциальных резидентов и отсутствие в районном центре данного вида инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Показателем результативности являются количество субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенных в бизнес-инкубаторе, а также количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, размещённых в бизнес-инкубаторе.

«На сегодняшний день на территории республики функционирует 16 бизнес-инкубаторов, 11 из которых финансируются только из республиканского и муниципальных бюджетов. Кроме того, создаются четыре новых бизнес-инкубатора в Нижнем Бестяхе Мегино-Кангаласского улуса, в городах Ленск, Олёкминск и в селе Амга Амгинского района. Подведомственное министерству предприятие – ГБУ «Бизнес-инкубатор Республики Саха (Якутия)» проводит информационно-методологическое сопровождение всех бизнес-инкубаторов Якутии», – добавил Александр Андросов.

Напомним, бизнес-инкубатор – это учреждение, предоставляющее всевозможную помощь начинающим предпринимателям, занимающееся поддержкой проектов молодых предпринимателей на всех этапах развития: от разработки проекта до её коммерциализации.