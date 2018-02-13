Утверждена повестка очередного заседания Ил Тумэна

Спикер якутского парламента Александр Жирков подписал проект повестки тридцать четвертого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии, которое состоится 21-22 февраля 2018 года.

Предварительно в проект повестки включено 35 вопросов. Пленарное заседание начнется с обсуждения вопроса об избрании на должность мирового судьи судебного участка № 27 Среднеколымского района.

Далее на рассмотрении в первом чтении вносится проект закона, инициированный Главой Якутии: «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В режиме первого чтения планируется обсудить законопроекты, внесенные народными депутатами республики: «О внесении изменений в статьи 8 и 13 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива А.И.Еремеева, Ю.П.Баишева, Ю.М.Николаева, В.М.Прокопьева); «О внесении изменения в статью 20 Закона Республики Саха (Якутия) «О правовых актах органов государственной власти Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива А.И.Еремеева, А.В.Сысоева, В.М.Членова); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наградах Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива А.И.Еремеева, Ю.М.Николаева, А.В.Сусоева, Ю.К.Окоемова); «О внесении изменений в статью 39 Закона Республики Саха (Якутия) «О градостроительной политике Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Ю.Н.Садовникова, В.А.Атаманченко, Д.А.Семенова, Г.Н.Алексеева); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об охране здоровья населения в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива А.И.Корякина, О.В.Балабкиной, С.М.Березина; А.А.Григорьевой; А.Н.Атласовой, Ж.Э.Егоровой); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об охране здоровья населения в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива А.И.Корякина, О.В.Балабкиной, Ю.П.Баишева, С.М.Березина, И.Ю.Григорьева); «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Саха (Якутия) «О государственной молодежной политике в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива А.А.Григорьевой, О.В.Балабкиной, Е.И.Михайловой).

Также в первом чтении парламентарии примут решения по законопроектам, внесенным Правительством Республики Саха (Якутия): «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательных формированиях Республики Саха (Якутия)»; «О гражданской обороне в Республике Саха (Якутия)»; «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)».

Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия) в первом чтении вносит проект закона Республики Саха (Якутия) «О нерабочих праздничных днях в Республике Саха (Якутия)».

В ходе пленарного заседания народные депутаты рассмотрят блок проектов законов о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территориях села Черкех муниципального образования «Октябрьский наслег» Таттинского улуса; села Харбала-1 муниципального образования «Хатылынский наслег» Чурапчинского улуса; села Чыаппара муниципального образования «Алагарский наслег» Чурапчинского улуса; села Кэскил муниципального образования «Сасыльский наслег» Томпонского улуса; села Мындагай муниципального образования «Болугурский наслег» Чурапчинского улуса; села Михайловка муниципального образования «Соморсунский наслег» Амгинского улуса; села Аргахтах муниципального образования «Алазейский наслег» Среднеколымского улуса; сел Томтор и Токума муниципального образования «Борулахский наслег» Верхоянского района.

В режиме второго чтения будут рассмотрены следующие проекты законов: «Об особом режиме завоза товаров (продукции) в населенные пункты Республики Саха (Якутия) для обеспечения жизнедеятельности населения» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия)); «О социальном обслуживании граждан в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов О.В.Балабкиной, А.И.Корякина, А.Н.Атласовой, Ж.Э.Егоровой); «О табунном коневодстве» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия)); «О территориях Республики Саха (Якутия), в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия)); «О привлечении молодых специалистов на государственные унитарные предприятия и в государственные учреждения Республики Саха (Якутия), хозяйственные общества» (законодательная инициатива народных депутатов А.А.Григорьевой, И.Ю.Григорьева, Е.И.Михайловой, Ю.М.Николаева, С.С.Павлова, А.В.Сусоева, А.С.Уарова, П.Р.Аммосова).

В третьем чтении на рассмотрении вносится проект республиканского закона «О промышленной политике в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов А.Н.Атласовой, О.В.Балабкиной, Е.Х.Голомаревой, А.А.Добрянцева, С.С.Иванова, С.А.Ларионова, В.А.Местникова, А.А.Ноговицына, Ю.М.Николаева, П.П.Пинигина, В.М.Прокопьева, А.С.Уарова, В.Н.Федорова).

В ходе XXХIV (очередного) пленарного заседания планируется рассмотреть и принять решения по проектам постановлений парламента Якутии: «О законодательной инициативе Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации «О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 220 Налогового кодекса Российской Федерации»; «Об отзыве законодательной инициативы Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 33 и 81 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; «Об отзыве законодательной инициативы Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части уточнения порядка и условий предоставления земельных участков на территории Дальневосточного федерального округа)»; «О законодательной инициативе Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 8 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; «О рекомендациях «круглого стола» на тему «Актуальные вопросы сохранения и развития охоты как вида традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера»; «О рекомендациях парламентских слушаний на тему «О ходе реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства» в части осуществления государственных полномочий по поддержке развития северного домашнего оленеводства»; «О поправках к проекту федерального закона № 275182-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части приведения к единообразию терминологии, касающейся коренных малочисленных народов Российской Федерации)».

В конце по традиции пленарное заседание завершится рассмотрением проектов федеральных законов, законодательных инициатив и обращений законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.