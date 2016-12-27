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27 декабря 2016, 16:37
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Утверждена дата проведения «Этигэн Хомус-2017»

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17-я церемония вручения музыкальной премии «Этигэн Хомус» пройдет 24 февраля 2017 года на сцене Государственного театра оперы и балета имени Суоруна Омоллоона. А гала-концерт победителей и других звезд якутской эстрады традиционно пройдет на следующий день, 25 февраля.

Грандиозное музыкальное событие, которое подводит музыкальные итоги уходящего года, как всегда, соберет яркое созвездие самых лучших исполнителей и авторов и, конечно же, их поклонников.

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Заказаны статуэтки из чароита и серебра, изготавливаются рекламные ролики, афиши, тщательно подбирается кандидатура режиссера, в общем, организаторы готовятся в 17-й раз провести мероприятие на самом высоком уровне и подарить зрителям настоящий праздник песни и таланта.

Напомним, что премия «Этигэн Хомус» вручается по 5 номинациям. Номинанты выявляются путем народного голосования, а лучших из них выбирает жюри. Также ежегодно премией отмечается человек, внесший особый вклад в развитие якутской песни.
Итак, 24, 25 февраля любителей якутской песни ждет самое грандиозное шоу наступающего года «Этигэн Хомус-2017»!

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Источник: РА "Виктория"
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