Утверждена дата последнего перед каникулами заседания Ил Тумэна

Председатель парламента Якутии Александр ЖИРКОВ 12 мая 2017 года подписал распоряжение № 54 «О созыве двадцать девятого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва».
Согласно документу, двадцать девятое (очередное) пленарное заседание парламента республики состоится 13-14 июня 2017 года в городе Якутске.
Начало XXIX (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) – 13 июня 2017 года в 10.00 часов местного времени.comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Ил Тумэна