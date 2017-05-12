Утверждена дата последнего перед каникулами заседания Ил Тумэна

Председатель парламента Якутии Александр ЖИРКОВ 12 мая 2017 года подписал распоряжение № 54 «О созыве двадцать девятого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва». Согласно документу, двадцать девятое (очередное) пленарное заседание парламента республики состоится 13-14 июня 2017 года в городе Якутске. Начало XXIX (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) – 13 июня 2017 года в 10.00 часов местного времени. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба Ил Тумэна

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