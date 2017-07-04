Утвержден руководитель аппарата Ил Тумэна

Народные депутаты в ходе XXX (очередного) пленарного заседания парламента Якутии рассмотрели вопрос об утверждении руководителем аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Андрея АНТОНЕНА.

С предложением назначить на должность руководителя аппарата Ил Тумэна Андрея Антонена выступил председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр ЖИРКОВ.

Александр Жирков подчеркнул, что Андрей Антонен с 2003 года работает в парламенте республики, начал свою деятельность с должности старшего референта и в настоящее время является исполняющим обязанности руководителя аппарата Ил Тумэна.

Народные депутаты Якутии приняли единогласное решение утвердить кандидатуру Андрея Антонена руководителем аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Спикер Ил Тумэна Александр Жирков и народные депутаты Якутии поздравили Андрея Антонена с назначением на должность.

СПРАВКА:

Антонен Андрей Иванович родился 20 декабря 1971 года в г. Якутске. В 1995 году окончил ЯГУ по специальности «математика». Действительный государственный советник Республики Саха (Якутия) 1 класса. Работал ассистентом, старшим преподавателем кафедры алгебры и геометрии Якутского государственного университета; старшим референтом, начальником информационно-аналитического отдела, начальником аналитического управления, заместителем руководителя аппарата – начальником аналитического управления аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). С 25.01.2016 по настоящее время исполняет обязанности руководителя аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Награжден Знаком отличия РС (Я) «Гражданская доблесть», Почетной Грамотой аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Благодарностью Руководителя Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Благодарностью Правительства РС (Я), Почетной грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я), медалью «Совет Федерации.20 лет».