АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
22
Легкий дождь
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.23
 67.30
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.07.2017, 20:25
Культура & Образование
Манчаары – путь в легенду: Открылась выставка скульптур Рафаила Зинурова
04.07.2017, 19:50
Финансы
Утвержден отчет об исполнении Бюджета-2016 ТФОМС Якутии
04.07.2017, 19:35
Политика
Утвержден руководитель аппарата Ил Тумэна
04.07.2017, 19:03
Столица
В Центральном и Октябрьском округах проверили соблюдение Правил благоустройства
04.07.2017, 18:05
Столица
5 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
04.07.2017, 17:59
Финансы
РСХБ установил ставки по ипотеке от 9,5% годовых
04.07.2017, 17:39
Культура & Образование
Обряд кумысопития от компаний «Камелек» и «Киэргэ»
04.07.2017, 17:24
Политика
Экстра
Матвей Евсеев и Иван Андросов больше не депутаты Ил Тумэна
04.07.2017, 17:00
Экономика
О новом порядке ценообразования на электроэнергию в Алдане и Нерюнгри
04.07.2017, 16:55
Финансы
Акционеры избрали Людмилу Николаеву председателем правления Алмазэргиэнбанка 
04.07.2017, 16:51
Происшествия
Девушка показала полицейскому неприличный жест и попала под суд
04.07.2017, 16:30
Культура & Образование
Как противостоять энергетическим вампирам расскажут на «Open. лекции»
04.07.2017, 16:28
Культура & Образование
Абитуриент-2017: специальность социолога пользуется спросом у выпускников школ
04.07.2017, 16:19
Республика
Оймяконцы вновь остались без моста
04.07.2017, 16:14
Спорт
Два якутских борца едут в Индию
04.07.2017, 15:59
Спорт
Якутянка Диана Адасько — победительница первенства России по легкой атлетике!
04.07.2017, 15:47
Экология
Минприроды Якутии проверяет сообщение о нефтяной пленке на реке Нюе
04.07.2017, 15:39
Культура & Образование
Программа Форума «Эпосы народов мира»
04.07.2017, 15:26
Республика
100 парашютистов-десантников Рослесхоза тушат пожары в Якутии
04.07.2017, 15:04
Происшествия
Мошенница в якутском инстаграме
04.07.2017, 15:00
Общество
Суперприз от «Киэргэ» выиграл байкер из Благовещенска
04.07.2017, 14:53
Происшествия
В сгоревшей избушке у села Модут обнаружено тело
04.07.2017, 14:40
Финансы
Парламентарии утвердили поправки в бюджет
04.07.2017, 14:32
Финансы
За общедомовое имущество платит каждый
04.07.2017, 14:10
Экономика
Якутнедра в сентябре проведут торги по 6 участкам углеводородов
04.07.2017, 13:57
Общество
Ил Тумэн избрал мировых судей
04.07.2017, 13:50
Политика
Ил Тумэн утвердил членов ЦИК Якутии
04.07.2017, 13:46
Происшествия
Смягчен приговор китаянке, похитившей на выставке якутский бриллиант
04.07.2017, 13:06
Культура & Образование
Якутская актриса исполнила главную роль в московском спектакле
04.07.2017, 12:52
Красота & Здоровье
Видео
Анонс
Знаменитые академики съедутся в Якутск на историческую конференцию
04.07.2017, 12:46
Происшествия
Злоумышленник сам пришел в полицию с повинной
04.07.2017, 12:46
Финансы
Депутаты утвердили Бюджет-2016 год в окончательном чтении
04.07.2017, 12:45
Происшествия
Вор проник в квартиру через форточку
04.07.2017, 12:42
Финансы
Парламентарии утвердили поправки в Бюджет — 2017-2019
04.07.2017, 12:37
Культура & Образование
Итоги детской премии «Кэскил»
04.07.2017, 12:31
Экология
«Тяжмаш» оспаривает тендер АЛРОСА на 1,2 млрд. руб., выигранный австрийцами
04.07.2017, 12:26
Происшествия
Табак, сигареты, кастеты, янтарь. Что везли якутяне, в отчете таможенников
04.07.2017, 12:15
Общество
С ЭЦП нотариус не нужен
04.07.2017, 12:00
Республика
Навигация-2017: завершен завоз топлива по реке Вилюй
04.07.2017, 11:59
Происшествия
Экстра
В Якутии при ремонте моста погиб мужчина
04.07.2017, 11:57
Общество
Дипломы без мест обучения
04.07.2017, 11:48
Политика
На пленарном заседании наградили народных депутатов
04.07.2017, 11:43
Общество
Взгляд эколога на Булуус
04.07.2017, 11:40
Политика
Кандидатуры кандидатов в ЦИК включены в бюллетень тайного голосования
04.07.2017, 11:33
Столица
«Опомнись, родитель!» Дети организовали выставку на колесах
04.07.2017, 11:33
Политика
Омбудсмен Якутии досрочно прекратил свои полномочия
04.07.2017, 11:23
Республика
Совместный рейд на воде
04.07.2017, 11:11
Столица
Дети в «Энергетике» лучше всех знают правила пожарной безопасности
04.07.2017, 11:02
Столица
Три года обещанного ждут: дольщики «Симиир» вновь остались без ключей 
04.07.2017, 10:41
Происшествия
В Ленском районе Якутии госинспекторы выявили факт незаконной добычи лося (фото 18+)
04.07.2017, 10:34
Происшествия
Видео
Слухи и факты: в Якутии медведь убил двух человек, еще двое утонули, спасаясь от него
04.07.2017, 10:31
Политика
Ирина Подмазкова стала новым депутатом Ил Тумэна
04.07.2017, 10:23
Происшествия
В Магане пожарные спасли от огня двухэтажный дом
04.07.2017, 10:21
Политика
XXX сессия Ил Тумэна начала свою работу
04.07.2017, 10:15
Политика
Наталья Харлампьева отправлена на заслуженный отдых
04.07.2017, 10:15
Политика
Галина Данчикова вернулась в Ленск
04.07.2017, 10:07
Культура & Образование
Нас сдружила и вырастила Якутская ГСХА
04.07.2017, 10:00
Происшествия
Выпил «за знакомство» и похитил ноутбук
04.07.2017, 9:54
Происшествия
50-летний наркоман напал на пьяного и отобрал телефон
04.07.2017, 9:42
Республика
В Якутии введен режим чрезвычайной ситуации в лесах
04.07.2017, 9:38
Путешествия
Туристам на заметку
04.07.2017, 9:29
Происшествия
150 человек в Якутии укусили клещи
04.07.2017, 9:20
Происшествия
За последние два дня утонули трое детей
04.07.2017, 9:00
Спорт
«Тур де Хангаласс»: от Орла до Еланки
04.07.2017, 8:34
Столица
Анонс
Синоптики прогнозируют порывы ветра при грозе в Якутске
04.07.2017, 8:25
Культура & Образование
СВФУ отправляется в экспедицию по следам Обручева
04.07.2017, 8:21
Столица
Ремонт улицы Кальвица в Якутске завершится осенью
04.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 4 июля 2017 г.
04.07.2017, 0:35
Общество
Сегодня день рождения депутатов и примадонны
03.07.2017, 22:50
Политика
Накануне сессии Егор Борисов встретился с руководством Ил Тумэна
03.07.2017, 22:08
Желток
Фотофакт
Депутаты отдохнули на Буотаме: лапта, купание и танцы до утра!
03.07.2017, 21:16
Происшествия
Экстра
В Якутии введен режим чрезвычайной ситуации
Архив новостей
Политика
4 июля 2017, 19:35
342

Утвержден руководитель аппарата Ил Тумэна

Народные депутаты в ходе XXX (очередного) пленарного заседания парламента Якутии рассмотрели вопрос об утверждении руководителем аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Андрея АНТОНЕНА.
С предложением назначить на должность руководителя аппарата Ил Тумэна Андрея Антонена выступил председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр ЖИРКОВ.
Александр Жирков подчеркнул, что Андрей Антонен с 2003 года работает в парламенте республики, начал свою деятельность с должности старшего референта и в настоящее время является исполняющим обязанности руководителя аппарата Ил Тумэна.
Народные депутаты Якутии приняли единогласное решение утвердить кандидатуру Андрея Антонена руководителем аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
Спикер Ил Тумэна Александр Жирков и народные депутаты Якутии поздравили Андрея Антонена с назначением на должность.

СПРАВКА:
Антонен Андрей Иванович родился 20 декабря 1971 года в г. Якутске. В 1995 году окончил ЯГУ по специальности «математика». Действительный государственный советник Республики Саха (Якутия) 1 класса. Работал ассистентом, старшим преподавателем кафедры алгебры и геометрии Якутского государственного университета; старшим референтом, начальником информационно-аналитического отдела, начальником аналитического управления, заместителем руководителя аппарата – начальником аналитического управления аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). С 25.01.2016 по настоящее время исполняет обязанности руководителя аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Награжден Знаком отличия РС (Я) «Гражданская доблесть», Почетной Грамотой аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Благодарностью Руководителя Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Благодарностью Правительства РС (Я), Почетной грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я), медалью «Совет Федерации.20 лет».

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
29.06.2017, 14:41
Политика
Эксклюзив
Официально: Почему Егор Борисов не поехал нынче на Ысыах Олонхо
28.06.2017, 23:30
Желток
Фотофакт
Позитив
Ысыах Олонхо 2017: в чем были ВИП-ы Якутии
28.06.2017, 9:38
Происшествия
В центре Якутска незаконно построен многоэтажный дом на деньги граждан
30.06.2017, 12:29
Происшествия
SOS
Во Владивостоке пропали мать и дочь из Якутии
29.06.2017, 13:46
Республика
Эксклюзив
Ил Дархан проигнорировал Ысыах Олонхо в Вилюйске
02.07.2017, 14:00
Столица
Видео
Эксклюзив
Шторм в Якутске
02.07.2017, 16:34
Происшествия
Фотофакт
Эксклюзив
Шторм и буря в заречных улусах — фотографии разрушений
29.06.2017, 15:00
Политика
Генпрокуратура и Минвостокразвития РФ раскритиковали Якутию
01.07.2017, 13:30
Путешествия
Самолет рейса Москва-Якутск совершил вынужденную посадку
02.07.2017, 10:12
Происшествия
Фотофакт
Скандал
Рухнула трибуна Аал Луук Мас Ысыаха Олонхо 2017
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Спорт
04.07.2017

Якутянка Диана Адасько — победительница первенства России по легкой атлетике!

Общество
04.07.2017

Суперприз от «Киэргэ» выиграл байкер из Благовещенска

Политика
04.07.2017

Ил Тумэн утвердил членов ЦИК Якутии

Культура & Образование
04.07.2017

Якутская актриса исполнила главную роль в московском спектакле

Видео Анонс
Красота & Здоровье
04.07.2017

Знаменитые академики съедутся в Якутск на историческую конференцию

Экология
04.07.2017

«Тяжмаш» оспаривает тендер АЛРОСА на 1,2 млрд. руб., выигранный австрийцами

Экстра
Происшествия
04.07.2017

В Якутии при ремонте моста погиб мужчина

Политика
04.07.2017

На пленарном заседании наградили народных депутатов