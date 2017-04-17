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Политика
17 апреля 2017, 20:46
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Утвержден проект повестки XXVIII сессии Ил Тумэна

Спикер якутского парламента Александр Жирков 17 апреля 2017 года подписал проект повестки двадцать восьмого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии, которое состоится 25-26 апреля 2017 года.

Предварительно в проект повестки пленарного заседания включено 54 вопроса. Планируется, что пленарное заседание начнётся с обсуждения кадровых вопросов: будут рассмотрены кандидатуры на должность представителя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Республики Саха (Якутия), на должность представителей общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия), а также кандидаты на должности мировых судей по следующим судебным участкам: № 37 и 38 г. Нерюнгри, № 42 г. Якутска.

Далее народные депутаты республики заслушают отчет главы Республики Саха (Якутия) о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) за 2016 год».

Также министерство внутренних дел по Якутии представит отчет о деятельности органов внутренних дел по Республике Саха (Якутия) за 2016 год». С докладами о деятельности в 2016 году выступят уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) Алексей Ефимов и председатель Счетной палаты Республики Саха (Якутия) Егор Марков, о соблюдении прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) и о деятельности Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия) за 2016 год» Константин Роббек.

В режиме первого чтения на пленарном заседании будут рассмотрены следующие законопроекты: «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.И.Еремеева, И.Ю.Григорьева, С.С.Иванова, В.А.Местникова, Д.В.Саввина, Д.А.Семенова, А.С.Уарова, В.М.Членова); «О внесении изменений в статью 10 Закона Республики Саха (Якутия) «О государственной гражданской службе Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О Реестре государственных должностей Республики Саха (Якутия) и должностей государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия)» и Закон Республики Саха (Якутия) «Об оплате труда государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.И.Еремеева, С.С.Иванова, В.А.Местникова, Д.В.Саввина, Д.А.Семенова, А.С.Уарова, В.М.Членова); «О внесении изменения в статью 20 Закона Республики Саха (Якутия) «О профилактике правонарушений в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) О.В.Балабкиной); «О внесении изменения в статью 7 Закона Республики Саха (Якутия) «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия); «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Саха (Якутия) «О мерах поддержки добровольной пожарной охраны на территории Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) Д.А.Семенова).

В ходе XXVIII (очередного) пленарного заседания Госсобрания (Ил Тумэн) парламентарии республики рассмотрят блок проектов законов о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территориях сел Тумул муниципального образования «Модутский наслег» Намского улуса; Сулгаччы и Сэргэ-Бес муниципального образования «Сулгачинский наслег» Амгинского улуса; Толон муниципального образования «Чакырский наслег» Чурапчинского улуса; Суола муниципального образования «Морукский наслег» Мегино-Кангаласского улуса; Арылах муниципального образования «Арылахский наслег» Чурапчинского улуса; Усун-Кюель муниципального образования «Арылахский наслег» Верхнеколымского улуса; Сайылык, Май муниципального образования «Мэйикский наслег», Дюллюкю муниципального образования «Дюллюкинский наслег», Тамалакан муниципального образования «Тамалаканский наслег» Верхневилюйского улуса; Дайа-Амгата муниципального образования «Дайа-Амгинский наслег» Таттинского улуса; Эйик муниципального образования «Шологонский национальный наслег» Оленекского улуса; Техтюр муниципального образования «Техтюрский наслег» Хангаласского улуса; Джаргалах муниципального образования «Верхне-Бытантайский наслег» Эвено-Бытантайского национального улуса; Харбала муниципального образования «Магасский наслег» Верхневилюйского улуса; Урицкое муниципального образования «Урицкий наслег» Олекминского район; Кюбяинде муниципального образования «Югюлятский наслег» Вилюйского улуса. С докладами по проектам законов выступят главы муниципальных образований.

Далее на рассмотрение в повестку очередного пленарного заседания внесены проекты законов Республики Саха (Якутия): «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) И.К.Макарова); «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по реализации федеральных законов «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия); «О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Саха (Якутия) «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.А.Романова, Ю.Н.Садовникова, А.И.Корякина); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О порядке признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления жилых помещений в домах муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) Д.А.Семенова); «О внесении изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «Об оплате труда государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об охране и использовании генофонда якутского скота» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О табунном коневодстве» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О недрах» (законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) В.М.Прокопьева); «О внесении изменений в статьи 21 и 22 Закона Республики Саха (Якутия) «О языках в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия); «О внесении изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «О родовой, родоплеменной кочевой общине коренных малочисленных народов Севера (новая редакция)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) Е.Х.Голомаревой, В.Н.Губарева, В.М.Членова, И.И.Андреева, А.И.Слепцова, Ю.Н.Садовникова, С.С.Павлова, П.П.Юмшанова);

В режиме второго чтения планируется обсудить следующие проекты законов: «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О перечне труднодоступных и отдаленных местностей в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народного депутата Республики Саха (Якутия) А.А.Романова); «О внесении изменений в статью 26 Закона Республики Саха (Якутия) «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия); «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Саха (Якутия) «О квотировании рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия); «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.М.Прокопьева, О.В.Балабкиной, В.А.Местникова, Е.Х.Голомаревой);

В ходе XXVIII (очередного) пленарного заседания якутского парламента планируется рассмотрение и принятие решений по следующим проектам постановлений Госсобрания Ил Тумэн: «О Соглашении о сотрудничестве между Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Законодательным Собранием Красноярского края»; «О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации государственной имущества Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; «О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; «О внесении изменений в Регламент Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)»; «Об изменениях в составах некоторых постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и о признании утратившими силу отдельных положений постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О составах постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва».

Традиционно пленарное заседание завершится рассмотрением проектов федеральных законов, законодательных инициатив и обращений законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
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