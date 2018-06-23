Утвержден проект повестки пленарного заседания Ил Тумэна

Спикер парламента Якутии Александр Жирков подписал проект повестки тридцать восьмого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), которое состоится 3-4 июля 2018 года.

Предварительно в проект повестки включены 30 вопросов. По традиции пленарное заседание начнется с обсуждения кадровых вопросов. Парламентарии рассмотрят проект постановления «О народном депутате Республики Саха (Якутия) Балабкиной Ольге Валерьевне». Далее депутаты примут решение о кандидатуре для избрания на должность мирового судьи судебного участка № 18 Мирнинского района.

В блоке бюджетных вопросов планируется рассмотрение в первом чтении проектов законов: «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; «Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2017 год»; «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) за 2017 год»; во втором чтении «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)».

В режиме первого чтения парламентарии примут решения по законопроектам, инициированным Правительством республики: «О внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях»; «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного значения»; «О внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях и Закон Республики Саха (Якутия) «О порядке осуществления регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Саха (Якутия)»; «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства».

На рассмотрение в первом чтении народные депутаты республики разработали следующие законопроекты: «О внесении изменений в статью 17 Закона Республики Саха (Якутия) «О правовых актах органов государственной власти Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива А.И. Еремеева); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива В.А. Местникова, В.М. Прокопьева); «О внесении изменения в статью 14 Закона Республики Саха (Якутия) «О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива В.А. Местникова, В.М. Прокопьева); «О внесении изменения в статью 7 Закона Республики Саха (Якутия) «О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива В.А. Местникова, В.М. Прокопьева); «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Саха (Якутия) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (законодательная инициатива В.Н. Федорова); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Ю.Н. Садовникова, Д.А. Семенова, В.А. Атаманченко, А.А. Акимова, Г.Н.Алексеева); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об Уполномоченном по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Е.Х. Голомаревой, В.Н.Губарева, В.М.Членова, И.И.Андреева, А.И.Слепцова, Ю.Н.Садовникова, С.С.Павлова, П.П.Юмшанова).

Далее народные избранники рассмотрят проекты законов о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территориях сел Нерюктяйинск 2-й, Бердинка и Холго Нерюктяйинского 2-й наслега, села Троицк Троицкого наслега Олекминского района.

В режиме второго чтения будут рассмотрены следующие проекты законов: «О внесении изменений в статью 23.1 Закона Республики Саха (Якутия) «О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)» и Закон Республики Саха (Якутия) «О противодействии коррупции в Республике Саха (Якутия)»; «О внесении изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственных наградах Республики Саха (Якутия)»; «О внесении изменения в статью 20 Закона Республики Саха (Якутия) «О правовых актах органов государственной власти Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива А.И.Еремеева, Ю.П.Баишева, А.В.Сусоева, В.М.Членова); «О Торгово-промышленной палате Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия)); «О комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия)); «Об ответственном недропользовании на территории Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива И.И.Шамаева, В.М.Прокопьева, А.А.Добрянцева, Е.Х.Голомаревой, В.М.Власова, Г.А.Бейсембаевой); «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива О.В.Балабкиной, Ю.П.Баишева, Г.А.Бейсембаевой, Г.П.Парахина).

Также в ходе заседания планируется рассмотрение и принятие решений по следующим проектам постановлений Ил Тумэна: «О законодательной инициативе Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «Об охране и рациональном использовании вечной мерзлоты»; «О рекомендациях парламентских слушаний «Влияние изменения климата на ведение традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера»; «О примерной программе деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на осеннюю сессию 2018 года».

Традиционно пленарное заседание завершится рассмотрением проектов федеральных законов, законодательных инициатив и обращений законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.