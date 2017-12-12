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11 декабря 2017, 22:07
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Утвержден проект повестки ХXXIII сессии Ил Тумэна

20-21 декабря 2017 года состоится ХXXIII (очередное) пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии. Предварительно в проект повестки включено 28 вопросов.

Пленарное заседание начнется с обсуждения вопроса об избрании на должность мирового судьи судебного участка № 25 Олекминского района Республики Саха (Якутия).

На рассмотрении во втором чтении вносится проект закона, инициированный Главой Якутии: «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Также будет обсужден законопроект «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия)).

В ходе XXХII (очередного) пленарного заседания Ил Тумэна народные депутаты рассмотрят блок проектов законов о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территориях села Кыйы муниципального образования «Тыарасинский наслег» Таттинского улуса; села Быракан муниципального образования «Быраканский наслег» Верхневилюйского улуса; села Энгольжа муниципального образования «Мархинский наслег» Нюрбинского улуса; села Харбала 2-я муниципального образования «Болтогинский наслег» Чурапчинского улуса.

В режиме первого чтения планируется обсудить законопроект, внесенный народными депутатами Республики Саха (Якутия) О.В.Балабкиной, А.И.Корякиным, А.Н.Атласовой, Ж.Э.Егоровой, ««О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О социальном обслуживании граждан в Республике Саха (Якутия)».

Парламентарии во втором чтении примут решения по следующим законопроектам: «О внесении изменения в статью 10.2 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия)); «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Саха (Якутия) «О статусе народного депутата Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов А.И. Еремеева, Ю.П. Баишева, В.М. Прокопьева, Г.П.Парахина); «О представителях общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов А.И.Еремеева, Ю.П.Баишева, В.М.Прокопьева, Г.П.Парахина); «О внесении изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственной гражданской службе Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Д.А.Семенова, Ю.И.Григорьева, Г.Н.Алексеева, С.А.Ларионова, И.К.Макарова); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О статусе народного депутата Республики Саха (Якутия)» и Закон Республики Саха (Якутия) «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия (собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования) на территории Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов О.В.Балабкиной, М.С.Филипповой, А.А.Ноговицына, Ю.Н.Садовникова, И.И.Шамаева); «О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия)); «О промышленной политике в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов А.Н.Атласовой, О.В.Балабкиной, Е.Х.Голомаревой, А.А.Добрянцева, С.С.Иванова, С.А.Ларионова, В.А.Местникова, А.А.Ноговицына, Ю.М.Николаева, П.П.Пинигина, В.М.Прокопьева, А.С.Уарова, В.Н.Федорова); «Об особом режиме завоза товаров (продукции) в населенные пункты Республики Саха (Якутия) для обеспечения жизнедеятельности населения» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия)); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)» и статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного значения» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия)); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об охране и использовании генофонда якутского скота» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия)); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О табунном коневодстве» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия)); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об охране окружающей среды Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия)); «О привлечении молодых специалистов в государственные унитарные предприятия и государственные учреждения Республики Саха (Якутия), хозяйственные общества» (законодательная инициатива народных депутатов А.А.Григорьевой, И.Ю.Григорьева, Е.И.Михайловой, Ю.М.Николаева, С.С.Павлова, А.В.Сусоева, А.С.Уарова, П.Р.Аммосова); «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона Республики Саха (Якутия) «Об этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия)).

Далее планируется рассмотреть и принять решения по проектам постановлений Государственного Собрания (Ил Тумэн): «О протесте прокурора от 28 ноября 2017 года № 42-8-2017 на Закон Республики Саха (Якутия) от 11 июля 2007 года 480-3 № 975- III «О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)»; «О докладе о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) за 2016 год»; «О примерной программе деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на весеннюю сессию 2018 года»; «О внесении изменений в Регламент Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)»; «Об изменениях в составах некоторых постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и о признании утратившими силу отдельных положений постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О составах постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)».

В конце по традиции пленарное заседание завершится рассмотрением проектов федеральных законов, законодательных инициатив и обращений законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
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