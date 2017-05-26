Утвержден проект повестки ХХIX сессии Ил Тумэна

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр ЖИРКОВ 26 мая 2017 года согласовал проект повестки двадцать девятого (внеочередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), проведение которого запланировано 30-31 мая 2017 года. В проект повестки предварительно включено 35 вопросов.

По традиции пленарное заседание начнется с рассмотрения кадрового вопроса. Депутаты обсудят кандидатуры КРАСНОВА Сергея Анатольевича и СТРУЧКОВОЙ Акулины Трофимовны на подтверждение полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия).

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по государственному строительству и законодательству Алексей ЕРЕМЕЕВ выступит с докладом о проекте постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «Об утверждении части состава Общественной палаты Республики Саха (Якутия)» и о проекте постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О формировании Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия)».

Далее депутаты рассмотрят в первом чтении проект республиканского закона «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия)).

В режиме первого чтения парламентарии примут решения по следующим законопроектам, инициированным Правительством республики: «О внесении изменения в статью 10.4 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях»; «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Республики Саха (Якутия)»; «О внесении изменения в статью 7 Закона Республики Саха (Якутия) «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Саха (Якутия)»; «О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Саха (Якутия) «О регистре муниципальных нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия)»; «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Саха (Якутия) «О реализации отдельных положений Налогового кодекса Российской Федерации в части осуществления региональных инвестиционных проектов в Республике Саха (Якутия)»; «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших в результате неисполнения застройщиками своих обязательств»; «О ветеранах труда Республики Саха (Якутия)»; «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)»; «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об охране и использовании генофонда якутского скота»; «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О табунном коневодстве»; «О внесении изменений в статьи 21 и 22 Закона Республики Саха (Якутия) «О языках в Республике Саха (Якутия)».

В ходе ХХIX (очередного) пленарного заседания будут рассмотрены в первом чтении следующие проекты законов, разработанные народными депутатам республики: «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Ольги Балабкиной, Алексея Еремеева, Иннокентия Григорьева, Семена Иванова, Александра Кошукова, Василия Местникова, Станислава Мазеина, Дмитрия Саввина, Дмитрия Семенова, Александра Уарова, Владимира Членова); «О внесении изменений в статью 7 Закона Республики Саха (Якутия) «О Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) (законодательная инициатива Александра Жиркова, Алексея Еремеева, Гаврила Парахина); «О внесении изменений в статью Закона Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Алексея Еремеева, Дмитрия Семенова, Дмитрия Саввина, Александра Уарова, Семена Иванова, Василия Местникова, Владимира Членова, Иннокентия Григорьева, Анатолия Добрянцева, Ольги Балабкиной); «О внесении изменений в статью Закона Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Дмитрия Семенова, Андрея Акимова, Гаврила Алексеева, Александра Кошукова, Станислава Мазеина); «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Саха (Якутия) «О мерах поддержки добровольной пожарной охраны на территории Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Дмитрия Семенова, Ольги Балабкиной, Станислава Мазеина, Виктора Федорова); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)»(законодательная инициатива Александра Романова, Александра Корякина, Ивана Макарова, Гаврила Алексеева); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Дмитрия Семенова, Александра Романова, Александра Корякина); «О внесении изменения в статью 28 Закона Республики Саха (Якутия) «О библиотечном деле» (законодательная инициатива Антонины Григорьевой, Евгении Михайловой, Ольги Балабкиной); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О кочевой семье» (законодательная инициатива Елены Голомаревой, Виктора Губарева, Владимира Членова, Ивана Андреева, Александра Слепцова, Юрия Садовникова, Сергея Павлова, Петра Юмшанова, Антонины Григорьевой).

Народные депутаты обсудят республиканские законопроекы о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории села Едей Мальжагарского 4-го наслега Хангаласского улуса, села Дыгдал Оспехского наслега Усть-Алданского улуса, села Уянди Уяндинского национального наслега Усть-Янского улуса.

В режиме второго чтения будут рассмотрены законопроекты «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О Реестре государственных должностей Республики Саха (Якутия) и должностей государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия)» и Закон Республики Саха (Якутия) «Об оплате труда государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия)»; «О внесении изменения в статью 20 Закона Республики Саха (Якутия) «О профилактике правонарушений в Республике Саха (Якутия)»; «О порядке рассмотрения предложений о присвоении наименований географическим объектам или переименовании географических объектов на территории Республики Саха (Якутия)»; «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об обязательном экземпляре документов»; «О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Саха (Якутия) «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Саха (Якутия)».

Также на пленарном заседании планируется обсудить и принять решение по проекту постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «Об изменениях в составах некоторых постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и о внесении изменений в постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О составах постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва».

Пленарное заседание завершится рассмотрением проектов федеральных законов, законодательных инициатив и обращений законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.