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Утвержден отчет об исполнении Бюджета-2016 ТФОМС Якутии

В ходе XXХ (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) принят в окончательном чтении республиканский законопроект «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) за 2016 год», инициированный Правительством Республики Саха (Якутия).
Финансовая деятельность Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) осуществлялась в 2016 году в соответствии с целями, установленными Законом Республики Саха (Якутия) от 17 декабря 2015 года 1540-3 № 637-V «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) на 2016 год», в который Законом РС (Я) от 15.06.2016 1655-3 №867-V внесены корректировки основных характеристик бюджета в связи с уточнением поступления доходов, отражением возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, соответствующим увеличением расходов, а также изменены текстовые статьи закона в связи с изменением федерального законодательства в части использования средств нормированного страхового запаса Территориального фонда.
Министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) Михаил ОХЛОПКОВ в своем докладе отметил, что за 2016 год доходы бюджета Фонда составили 22 853 млн. руб., или 100,1% к объему доходов, утвержденному Законом о бюджете. По сравнению с 2015 годом общее поступление доходов за 2016 год сократилось на 2,8% или на 647,9 млн. руб. за счет поступления в 2015 году субсидии на реализацию региональной программы модернизации здравоохранения по строительству перинатального центра в размере 1 197 млн. руб. Без учета средств на программу модернизации доходы фонда в 2016 году превышают доходы 2015 года на 42 %.
Субвенции Федерального фонда обязательного медицинского страхования, переданные в бюджет Фонда, составили 21 429 млн. руб., что на 2,4% выше 2015 года, и их доля в общем объеме поступлений — 93,3 %. Из федерального бюджета поступил межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологической медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, федеральными государственными учреждениями в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2016 года, в размере 65,42 млн. руб.
Объем межбюджетных трансфертов, переданных из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), по сравнению с 2015 годом увеличился на 4,2%, и составил 1 495 млн. руб., или 101,0% к утвержденному годовому объему.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования (на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики Саха (Якутия)), составили 48,6 млн. руб., или 115,7% к утвержденному объему.
Межбюджетные трансферты на единовременную компенсационные выплаты медицинским работникам по программе «Земский доктор», переехавшим в сельскую местность, составили 42 млн. руб., или 100% плана. Прочих доходов за 2016 год поступило на сумму 11 млн. руб.
Расходы бюджетов фонда за 2016 год исполнены на 23 065 млн. руб. или на 99, 9 %. Расходы бюджета Фонда уменьшились по сравнению с 2015 годом на 563, 95 млн. руб., или на 2,4%.
В 2016 году в реализации программы территориального ОМС участвовали 109 медицинских организаций. Расходы медицинских организаций по ОМС составили 22 169,3 млн руб., из них основную долю составляют расходы на оказание стационарной медицинской помощи — 11 749,74 млн руб., расходы на оказание амбулаторной помощи — 7 820,622 млн руб., расходы на скорую медицинскую помощь – 943, 015 млн руб.
Расходы средств ОМС в расчете на 1 застрахованного жителя республики составили 22, 594 тыс. руб., что на 2,5% выше, чем в 2015 году.
Запланированные Территориальной программой обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) на 2016 год объемы оказания и финансирования медицинской помощи в целом выполнены.
Исполнение плановых объемов амбулаторной медицинской помощи составило: по посещениям с профилактической и иной целью, в том числе по разовым посещениям по поводу заболевания — 102,5%, при этом достигнут федеральный норматив по обращениям в связи с заболеванием — 100,0%; по неотложной помощи — 108,5%. Исполнение плана законченных случаев госпитализации составило 99,9%. высокотехнологичной медицинской помощи — 100,0%, случаев лечения в дневном стационаре — 100,1%, вызовов скорой медицинской помощи — 98%.
В 2016 году достигнут федеральный норматив выполнения объемов медицинской помощи, оказываемой в дневных стационарах — 0,06 случая лечения на 1 застрахованное лицо. Сократилось число госпитализации на 6,2% по сравнению с 2015 годом и составило 0,217 случаев на 1 застрахованное лицо.
В отчетном году количество обращений по поводу заболевания увеличилось на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составило 1,98 обращений на 1 застрахованное лицо, что соответствует федеральному нормативу. Снизилось число посещений с профилактической и иной целью с 2,704 посещений на 1 застрахованное лицо в 2015 году до 2,41 — в 2016 году (федеральный норматив — 2,35). Число посещений по неотложной медицинской помощи увеличилось на 62,1% по сравнению с 2015 годом и составило 0,61 посещений на 1 застрахованное лицо (федеральный норматив — 0,56).
Далее народные депутаты республики задали уточняющие вопросы. Председатель постоянного комитета Ил Тумэна Антонина ГРИГОРЬЕВА поинтересовалась тем, что скольким процентам лиц, застрахованным по ОМС, удается получить помощь при первом обращении к страховщику. Михаил Охлопков отметил, что по мониторингу, основанном на электронной записи, при первом обращении все застрахованные 100% получают медицинскую, в том числе стационарную, амбулаторную, клиническую помощь.
Отвечая на вопрос Антонины Григорьевой о тарифной политике, министр здравоохранения привел суммы затрат по видам медицинской помощи.
Далее на следующий вопрос председателя постоянного комитета Ил Тумэна по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций о высокотехнологичной медицинской помощи Михаил Охлопков ответил, что республика получает все финансовое обеспечение по этому виду помощи, но предмет соглашения подписывается в марте и финансирование поступает с этого месяца.
Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по местному самоуправлению Василий МЕСТНИКОВ поинтересовался медико-демографической ситуацией в республике. Министр здравоохранения подчеркнул, что в Якутиии наблюдается естественный прирост населения, уровень показателя общей смертности – один из низких в РФ и в 2016 году не зафиксирована материнская смертность, удельный вес кесарева сечения при родах составляет 42%, что считается нормальным показателем, учитывая то, что оперативное родоразрешение направлено на сохранение жизни ребенка и матери.
Отвечая на вопросы депутата Ил Тумэна Леонида ВЛАДИМИРОВА, Михаил Охлопков сообщил, что изношенность мягкого инвентаря составляет 70% и в этом году на их обновление будут направлены часть средств, сэкономленных за счет энергосбережения. Также министр здравоохранения отметил, что также наполняемость койко-мест в среднем по республике составляет 342, в то время как, по нормативу должна быть 336.
Парламентарий Виктор ФЕДОРОВ задал вопросы об участии частных медицинских учреждений в ОМС, и об индикаторе конкурентной среды для территориального фонда. Михаил Охлопков пояснил, что индикаторы конкурентной среды выдерживаются, также, что в 2015 году в реализации программы ОМС участвовали 8 частных медицинских организаций, в 2016 году – 37.
В своем выступлении по обсуждению доклада народный депутат Леонид Владимиров обратил внимание на то, что министр здравоохранения дал исчерпывающие ответы на заданные вопросы. Народный депутат предложил в связи с нехваткой койко-мест в медицинских учреждениях рассмотреть вопрос о передаче объектов государственной собственности вместо их продажи для расширения площадей учреждений здравоохранения.
В заключении Счетной палаты Республики Саха (Якутия) по итогам внешней проверки отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) за 2016 год отмечено, что требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, законодательства Республики Саха (Якутия), нормативных правовых актов в части организации бюджетного процесса в целом соблюдены.
Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий НИКОЛАЕВ сообщил о том, что данный законопроект рассмотрен на расширенном заседании постоянного комитета, был представлен итог внешней проверки Счетной Палаты Республики Саха (Якутия), на законопроект имеются положительные заключения Прокуратуры республики, управления Министерства юстиции РФ по РС(Я), и предложил принять данный законопроект по действующему регламенту.
Депутаты Ил Тумэна после обсуждения приняли проект Закона РС (Я) «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) за 2016 год» во втором и окончательном чтении.

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
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