Утверждая добро и человечность: Члены Общественного Совета УФСИН выяснили ситуацию с Сиэйэ Уола

Помогает ли заключенным вера в Бога – Иисуса, Аллаха, Будду или Үрүҥ Аар Тойон? Пока, наверное, сложно ответить на этот серьезный вопрос, представив ответ в конкретных цифрах. Но однозначно можно утверждать, что общение с высшими силами и духовные размышления помогают осужденным переносить тяготы наказания, изоляции и отлучения от дома, дают веру в грядущее, придавая силы и укрепляя волю, очищая душу от грязи, вселяя добро и человечность даже в самые заскорузлые души…



В исправительной колонии № 7 п.Табага уже больше года действует Дом Айыы Арчыта, построенный самими заключенными с помощью членов Общественного Совета УФСИН при содействии администрации учреждения.







И каждый месяц сюда приезжает алгысчыт Централизованной религиозной организации Республики Саха (Якутия) «ААР АЙЫЫ ИТЭ5ЭЛЭ» Тамара Тимофеевна ТИМОФЕЕВА.







Вот и 15 января она вместе со своей помощницей Мариной ПОПОВОЙ провела для желающих беседу и обряд Алгыс.





Также со словами благословения к ним обратился и другой последователь древнего учения Аар Айыы, возрожденного Владимиром Алексеевичем КОНДАКОВЫМ – Анатолий НИКОЛАЕВ.







Удивительно, что после обряда зажжения огня лица присутствовавших изменились, стали просветленными и вместе с тем на них легла печать грусти и тоски по дому, думаю, многие из них задумались о будущем…



В ходе поездки члены Общественного совета – Марина ПЛАТОНОВА и автор этих строк Владислав КОРОТОВ – встретились с руководством ФКУ ИК-7, чтобы уточнить взбудоражившую интернет-сообщество информацию об осужденном Викторе ИВАНОВЕ — СИЭЙЭ Уола. Заместители начальника колонии Владимир ИГНАТКИН и Вячеслав РЫЖКИН сообщили, что после появления в популярной соцсети Инстаграм и ряде электронных СМИ фотографий Иванова был проведен досмотр в его комнате, в ходе которого был обнаружен запрещенный законом сотовый телефон. За нарушение режима содержания осужденный В.Иванов был наказан водворением в штрафной изолятор на 15 суток. По отбытии этого срока он возвратится в расположение и продолжит трудиться в промзоне учреждения, других дополнительных мер наказания к нему не будет применено.





Источник: Владислав КОРОТОВ, Сетевое издание SAKHALIFE.RU Фото автора.