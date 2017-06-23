Официально: Утреннее происшествие с рейсом авиакомпании «Якутия»

Створка передней опоры шасси была повреждена во время буксировки воздушного судна авиакомпании «Якутия» в аэропорту Якутска.

При буксировке на вылет воздушного судна Boeing 737 VP-BVE, выполнявшего рейс 473 по маршруту Якутск — Внуково – Сочи произошел разрыв колеса тягача (безводильный буксир TLD) аэропорта «Якутск». В результате на воздушном судне повреждена левая створка передней опоры шасси.

Самолет оперативно заменен резервным воздушным судном, который вылетел в 09:11 по местному времени.

На борту находится 141 пассажир, из них 29 детей и 6 членов экипажа, а также 1500 кг багажа и груза.

Разрыв колеса тягача

В настоящее время Приказом руководителя Дальневосточного МТУ Федерального агентства воздушного транспорта создана рабочая комиссия по расследованию повреждения воздушного судна с участием представителей авиакомпании «Якутия» и аэропорта «Якутск».

Поврежденная стойка