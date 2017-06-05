Утреннее ДТП со смертельным исходом в Якутске

По предварительным данным установлено, что 05 июня в 04 часа утра на 5 км. Покровского тракта 22-летняя девушка, управляя автомобилем «Тойота Белта», следуя со стороны города, не справилась с рулевым управлением, вследствие чего транспортное средство, ударившись о бордюр, совершило наезд на опору уличного освещения.

Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи с места дорожно-транспортного происшествия были госпитализированы водитель и вторая девушка — пассажир, которая на момент аварии находилась на переднем сидении.

23-летний пассажир, находившийся в момент ДТП на заднем сидении, получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Ремнями безопасности никто не был пристегнут.

Девушки в своем объяснении написали, что в ту ночь вместе с друзьями отдыхали на природе вблизи с. Владимировка, где водитель выпила два бокала вина. Затем около 3 часов ночи компания решила выехать в город, чтобы отвезти подругу домой.

По пути девушка, находившаяся за рулем, уснула. Освидетельствование при помощи технического средства «Алкотест» показал результат 0,13 мг/л.

Материалы по факту автопроисшествия переданы в следственные органы.

Во избежание несчастных случаев на дороге, Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам садиться за руль только трезвыми и отдохнувшими. Следует помнить, что рассветные и закатные сумерки — это самое опасное время, когда наступает утомление. Также следует не забывать о том, что даже малое количество выпитого спиртного может склонить водителя ко сну за рулем.