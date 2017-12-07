Уткнувшись в телефоны на пленарке Общественной палаты Якутии никто не сидел

Не секрет, что на любом мунняхе много приглашенных, которые сидят, уткнувшись в свои гаджеты, активно общаясь в соцсетях. На II (очередном) Пленарном заседании Общественной палаты РС(Я), которое состоялось сегодня поначалу так и было. Но постепенно телефоны были спешно отложены.Тема заседания— «Об итогах оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти за 2016 год и о предварительных итогах оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и глав муниципальных районов (городских округов) за 2017 год». Причина интереса проста: были озвучены худшие и лучшие министерства и ведомства, которые обязаны работать с общественностью, и общественностью же по закону «Об общественном контроле» должны быть оценены.

Но перед оглашением результатов мониторинга, в котором непосредственно участвовали члены Палаты, выступил с кратким отчетом о деятельности Общественной палаты третьего состава за июль-декабрь 2017 года (Напомним, третий состав ОП официально начал деятельность 27 июля этого года) Председатель ОП РС(Я) Алексей Сергучев. За время работы проведено 26 публичных мероприятий: круглых столов и обсуждений. Самое нашумевшее — многочасовое обсуждение проекта газоперерабатывающего комплекса в Мегино-Кангаласском улусе. Палате и адвокату Феликсу Антонову удалось отстоять права солдата-срочника, который был привлечен к уголовной ответственности за непредставление сведений о службе в армии в Пенсионный фонд РФ по статье УК «Мошенничество».

Общественная палата заступилась за инвесторов туристко-рекреационного кластера «Северная мозаика».

Член Палаты Наталья Холодинина добилась подключения к электричеству четырех домов многодетных семей в микрорайоне «Северный», однако еще много зимующих остается без света. Данную ситуацию планируется в ближайшее время обсудить совместно с ОНФ «Народный фронт» с привлечением органов государственной и муниципальной власти.

И буквально на прошлой неделе члены палаты Любовь Маркова, Сергей Анисимов и Татьяна Скрябина приняли участие в заседании Общественного совета при муниципальном районе «Намский улус (район)», где был рассмотрен вопрос о чрезвычайном происшествии нападения безнадзорных собак на девочку. По инициативе Любови Марковой была оказана материальная помощь семье пострадавшей девочки.

Напоследок Председатель Общественной палаты РС(Я) призвал всех поддержать акцию, которую проводит Палата совместно с ММУ МВД РФ по РС(Я) «Якутское», Автоцентром «Японец», ЯГОМО «Подросток» «Подари Волшебство!» Цели проекта: обеспечить новогодними подарками детей в возрасте до 12 лет из семей, попавших в поле зрения полиции как неблагополучные или находящиеся в трудной жизненной ситуации. Детей, которым вряд ли подарят новогодние подарки.

С приветственным словом к членам Палаты обратился руководитель Департамента внутренней политики Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) Василий Гуляев. Он ознакомил членов Палаты с рейтингом эффективности ИОГВ за 2016 год, который был составлен администрацией главы и правительства по ряду показателей: социально-экономических, по уровню исполнения государственных программ. Среди лучших названы республиканские министерства охраны природы, образования и науки, экономики, по развитию гражданского общества, труда и социальных отношений, спорта, связи и информационных технологий, транспорта и дорожного хозяйства, финансов, по делам молодежи и семейной политике.

Среди аутсайдеров Управление РС (Я) по лицензированию и осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции, Департамент по лесным отношениям РС(Я), Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я),Госкомитет РС(Я) по делам Арктики, Департамент ветеринарии РС (Я) и другие.

Когда общественный рейтинг начала озвучивать председатель Комиссии по работе с общественными советами, ТОСами (Туолбэ), поддержке гражданского мира и согласия Рина Винокурова, все приглашенные напряглись.

Рина Винокурова:

— Общественная палата в прошлом году провела более 40 публичных мероприятий, на которые были приглашены руководители тех или иных министерств и ведомств. Этот анализ показал, что чаще всех факты неучастия руководства в проводимых Общественной палатой мероприятиях допускало Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я) (3) и Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС (Я) (2). Руководители Министерства здравоохранения РС (Я), Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я) и Министерства спорта РС (Я) по одному разу не приняли участие в проводимых мероприятиях Общественной палаты.

Анкетирование членов Общественной палаты (состав респондентов, согласно утвержденным Методическим рекомендациям, может определяться Общественной палатой) было проведено среди членов Совета Общественной палаты. По итогам, самую высокую оценку — 3,7 баллов — получили Министерство по делам молодежи и семейной политике РС (Я) и Министерство охраны природы РС (Я), самую низкую (1,3 баллов) — Центральный аппарат по организационному обеспечению деятельности мировых судей РС (Я), Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РС (Я). Низкая оценка членами палаты в большинстве случаев связана с недостатком информации о деятельности органа власти, что, в свою очередь, говорит о недостаточно активной работе по взаимодействию с общественными объединениями и со средствами массовой информации со стороны указанных органов власти.

Также по утвержденной методике была оценена информация о взаимодействии, представленная общественными советами министерств и самими органами власти. В результате анализа перечисленных показателей палатой был выведен собственный рейтинг исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия). Таким образом, к группе лидеров можно отнести следующие министерства и ведомства: Управление записи актов гражданского состояния при Правительстве РС (Я), Государственный комитет по ценовой политике РС (Я), Министерство охраны природы РС (Я), Министерство труда и социального развития РС (Я), Министерство здравоохранения РС (Я), Государственный комитет РС (Я) по делам Арктики, Департамент ветеринарии РС (Я). К группе аутсайдеров, в большинстве случаев, были отнесены ведомства, не представившие информацию или представившие неполную информацию о своей деятельности: Министерство культуры и духовного развития РС (Я), Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС (Я), Центральный аппарат по организационному обеспечению деятельности мировых судей РС (Я). Также минимальное количество баллов набрали ведомства, подвергшиеся реструктуризации или вновь созданные (Министерство инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я),Государственный комитет РС (Я) по занятости населения, Департамент РС(Я) по охране объектов культурного наследия, Управление РС (Я) по лицензированию и осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции).

Практика такого анализа показала, что представленная информация не всегда может соответствовать действительности, и результаты одного анализа могут не совпадать с результатами анализа по другим критериям. Поэтому при оценке деятельности ИОГВ за 2017 год было принято решение о проведении общественной проверки министерств и ведомств членами Общественной палаты…

Выступления членов Палаты Галины Васильевой, Александра Прокопьева, Татьяны Асаевой, Евстафия Аргунова, Наиллы Дейбук, Надежды Львовой тоже были живыми и интересными. Они рассказали о том, как проводился ими мониторинг, как работают Общественные советы при главах муниципалитетов. Они высказались за то, что Общественные советы при ИОГВ и муниципальных органах власти были более независимыми. И поддержали предложение Рины Игнатьевой о принятии нормативного акта, регламентирующего создание и деятельность общественных советов при исполнительных органах государственной власти, и изменении принципа формирования общественных советов при исполнительных органах: 75 % состава общественного совета должно формироваться на конкурсной основе, 25 % — по представлению органа госвласти.

С конца 2016 года в сфере деятельности общественных палат регионов произошли значительные изменения нормативно-правового характера. Так, в Якутии по законодательной инициативе самого Главы республики был принят в новой редакции Закон РС(Я) «Об Общественной палате Республики Саха (Якутия).

С докладом о новой редакции Регламента Общественной палаты Республики Саха (Якутия) выступила заместитель Председателя палаты, руководитель межкомиссионной рабочей группы по этике, Регламенту и организации работы Общественной палаты РС(Я) Елена Шудря. Она отметила, что Регламент Общественной палаты является своеобразным Уставом нашей организации и именно Регламентом устанавливаются правила внутренней организации и определяются процедуры и порядок организационного и документационного обеспечения деятельности Общественной палаты, порядок подготовки и ведения заседаний, принятия решений Общественной палатой.

С момента принятия первого Регламента прошло более 6 лет, он был принят 22 ноября 2011 года, за эти годы 4 раза принимались дополнения и изменения в первоначальный текст Регламента.

Жители республики помнят, как в течение трех дней Общественная палата не могла избрать из своего состава представителя в Общественную палату Российской Федерации. После проведения ряда закрытых голосований никто из предлагаемых кандидатов не мог набрать квалифицированного большинства, то есть 34 и более голосов от установленного числа членов Палаты в 66 человек.

В новом Регламенте в отдельной главе «Избрание представителя Общественной палаты в состав Общественной палаты Российской Федерации» отныне четко установлен порядок избрания представителя в состав Общественной палаты России.

Также произошло немаловажное событие для Общественной палаты — новым шестым заместителем Председателя ОП РС(Я) была избрана Мотрена Скрябина. Она – председатель крупнейшей в республике общественной организации – межрегионального профессионального союза работников АК «АЛРОСА» «Профалмаз» и в ее основные обязанности вошло курирование институтов гражданского общества в Западной и Южной Якутии и полномочное представление Общественной палаты в этих важных регионах республики.