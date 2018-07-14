АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
22
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.07.2018, 17:36
Финансы
Резонанс
Устойчивость Алмазэргиэнбанка сомнений не вызывает
14.07.2018, 17:30
Общество
Резонанс
Голосование LIVE: вы «за» или «против» повышения пенсионного возраста? (большинство «ПРОТИВ»)
14.07.2018, 15:50
Красота & Здоровье
Как защитить себя и близких от смога
14.07.2018, 12:21
Происшествия
Транспортная полиция Якутии отметила рост выявления коррупции
14.07.2018, 12:10
Общество
От Тынды до Якутска проедет специальный агитпоезд «Комсомольской правды»
14.07.2018, 11:45
Республика
Ликвидация последствий паводка – на особом контроле правительства
14.07.2018, 10:02
Политика
В наблюдательный совет АЛРОСА взяли безработного
14.07.2018, 8:18
Политика
Общий список кандидатов «Справедливой России» на выборы в Ил Тумэн
14.07.2018, 8:13
Происшествия
В Якутии произошло 2 пожара
14.07.2018, 5:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Суббота, 14 июля 2018
14.07.2018, 2:23
Общество
Резонанс
Управление соцзащиты прокомментировало ролик в ватсапе от постояльца Ыллымахского интерната для бывших заключенных
14.07.2018, 0:48
Общество
Видео
Правительство бледно выглядело на собрании пострадавших от разорения банка «Таатта»
14.07.2018, 0:29
Общество
Сегодня день рождения спасателя, артиста и медиамагната
13.07.2018, 22:40
Желток
Фотофакт
Якутская топ-модель Полина Протодьяконова отдыхает с бойфрендом на Бали
13.07.2018, 22:24
Происшествия
Экстра
Звездный оперативник якутского СОБРа задержан в Москве за изнасилование девушки
13.07.2018, 19:56
Общество
Видео
Фотофакт
Открытие Ысыаха в Монголии — репортаж
13.07.2018, 19:53
Экология
Власти проверяют информацию о загрязнении реки Вилюй
13.07.2018, 19:46
Культура & Образование
Проект Якутской ГСХА ВАМ «Вызов»
13.07.2018, 18:00
Общество
Что наручные часы говорят о вашем характере
13.07.2018, 17:47
Столица
Фотофакт
Шла на работу, а попала на ярмарку меда
13.07.2018, 17:34
Общество
В Семейный кодекс внесены изменения
13.07.2018, 17:19
Спорт
Максим Афонин занял второе место на Кубке России
13.07.2018, 17:04
Происшествия
Экстра
Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Якутии
13.07.2018, 16:58
Происшествия
Резонанс
СК Якутии расследует смерть экс-главы от отравления
13.07.2018, 16:43
Происшествия
У села Аргахтах уровень воды превысил критическую отметку
13.07.2018, 16:31
Республика
Фотофакт
В Якутии появилась своя «Эйфелева башня»
13.07.2018, 16:18
Столица
«Битва блогеров» глазами Антона Васильева: Мы не останемся прежними
13.07.2018, 16:14
Происшествия
Резонанс
Осужден «черный застройщик» Сергей Дробот
13.07.2018, 16:09
Общество
Фотофакт
Александр Павлов в Монголии на фоне своего сэргэ
13.07.2018, 16:04
Столица
Анонс
Актуальное интервью с Николаем Габайдуллиным
13.07.2018, 15:57
Столица
Александр Саввинов: Мы возродим почет и уважение к человеку труда
13.07.2018, 15:48
Экология
Минэкологии проверяет достоверность информации о загрязнении реки Вилюй
13.07.2018, 15:36
Экономика
В Якутске гаражные кооперативы должны более 32 млн рублей за свет и тепло
13.07.2018, 15:21
Экология
Колымана уже не такая игривая
13.07.2018, 15:13
Спорт
Эксклюзив
Странный чемпионат или Обыкновенные чудеса мундиаля
13.07.2018, 15:05
Экономика
Якутии разрешили использовать драгметаллы и камни как залог
13.07.2018, 14:52
Политика
Фотофакт
Пересменка министров
13.07.2018, 14:40
Происшествия
В республике ликвидировано 10 лесных пожаров
13.07.2018, 14:38
Финансы
Названы банки-агенты для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Таатта»
13.07.2018, 14:19
Экология
В Якутске в выходные ожидаются дожди
13.07.2018, 14:00
Общество
Популярные мультгерои довели до суда якутских предпринимателей
13.07.2018, 12:52
Общество
В Строительном округе города Якутска открыли детскую площадку
13.07.2018, 12:30
Республика
Промышленные районы: новый вектор развития
13.07.2018, 12:00
Столица
Репортаж
Местное производство: Якутский мед самый вкусный!
13.07.2018, 11:18
Общество
Фотофакт
Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского открыл выставку-панораму
13.07.2018, 10:59
Общество
В «Единой России» предлагают сделать 22 октября Днем российского футбола
13.07.2018, 10:27
Желток
Видео
Антон Сафронов из Филиппин поздравил нового министра
13.07.2018, 10:22
Столица
Анонс
Прямой разговор с Евдокией Евсиковой
13.07.2018, 10:21
Происшествия
Руководителю казенного учреждения Якутска объявлен выговор
13.07.2018, 9:59
Республика
ОАО «ЛОРП» возобновило международные рейсы
13.07.2018, 9:31
Республика
Якутия списала госгарантии на 1,8 млрд рублей
13.07.2018, 9:27
Экономика
Анонс
BASCONI: Черная пятница
13.07.2018, 9:23
Общество
Некролог
Скончалась 84-летняя бабушка отремонтировавшая детскую площадку в Якутске
13.07.2018, 8:53
Происшествия
В Якутии произошло 2 пожара
13.07.2018, 5:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Пятница, 13 июля 2018
13.07.2018, 0:41
Политика
Экстра
Вместо Николая Местникова ЕР выдвинула в Ил Тумэн второй номер
13.07.2018, 0:27
Общество
Некролог
Скончалась создатель Русской общины в Якутии Людмила Медведева
12.07.2018, 23:47
Общество
100 лет назад
Седовласый фельдшер
12.07.2018, 23:42
Общество
Позитив
Первый канал позвонил Антону Васильеву
12.07.2018, 20:00
Столица
Маршрутка № 8 поменяла схему движения
12.07.2018, 19:01
Культура & Образование
Известная художница из Сербии подарила Якутску свою картину
12.07.2018, 18:25
Политика
Эксклюзив
Анатолий Кырджагасов о выдвижении кандидатов от ГП и насущных проблемах политики
12.07.2018, 18:11
Общество
Резонанс
Суд перенес заседание о признании ФК «Якутия» банкротом
12.07.2018, 18:00
Красота & Здоровье
Побочные эффекты строгих диет
12.07.2018, 17:57
Общество
Суд по банкротству СПО «Холбос» отложен
12.07.2018, 17:50
Культура & Образование
Анонс
Мелодисты Якутии ждут Вас!
12.07.2018, 17:50
Общество
Ассоциация представительных органов местного самоуправления республики за выдвижение кандидатом Саввинова
12.07.2018, 17:48
Политика
Фотофакт
В Минсвязи проводили Александра Борисова
12.07.2018, 17:44
Столица
В столичном лагере ребята окунутся в мир взрослых
12.07.2018, 17:37
Экономика
Слесарь «Сахатранснефтегаза» удостоился высокой федеральной награды
12.07.2018, 17:29
Общество
Судебные приставы приглашают на День единого приема граждан
12.07.2018, 17:24
Политика
Рейтинг Айсена Николаева стремительно вырос
Архив новостей
Финансы
14 июля 2018, 17:36
188

Устойчивость Алмазэргиэнбанка сомнений не вызывает

Сегодня в мессенджере WhatsApp появилась информация о финансовой неустойчивости АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и о закрытии банка. Данная информация не соответствует действительности.

Распространению недостоверных слухов способствует нездоровое внимание к банку со стороны отдельных СМИ и интернет-ресуров на фоне краха банка «Таатта».

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО является значимым на рынке платёжных услуг. Деятельность крупнейшего банка Республики Саха (Якутия) находится под пристальным контролем главного финансового регулятора страны. Вся достоверная информация о деятельности банковской системы России публикуется на сайте Центрального Банка России http://www.cbr.ru , и на сайте Агентства по страхованию вкладов – http://www.asv.org.ru.

На фоне информационной атаки на главное кредитно-финансовое учреждение республики, способной повлечь в нем рост социально-политической напряженности, руководство АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО вынуждено обратиться в федеральные правоохранительные структуры – Федеральную службу безопасности и Министерство внутренних дел РФ – с просьбой о выявлении источников распространения недостоверной информации, правовой оценки их деятельности, и привлечении виновных к ответственности.

Справка:

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО создан в декабре 1993 года. Основной акционер банка – Правительство Республики Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия), которому принадлежит более 80% акций Алмазэргиэнбанка.

Территориальная сеть банка состоит из 16 дополнительных офисов в Республике Саха (Якутия), семи операционных офисов в г.Якутске, представительств в г.Москве, г.Владивостоке, а также операционного офиса в г. Хабаровске.

Банк обслуживает порядка 10 тыс. корпоративных и 300 тыс. частных клиентов. Сегодня Алмазэргиэнбанк занимает лидирующие позиции на рынке банковских услуг, как один из крупнейших универсальных банков, действующих на территории Республики Саха (Якутия).

Источник: АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Михаил
14 июля 2018, 17:50

Пока все деньги республики и города Якутска будут там, будет устойчивой и прибыльной для них. У них очень много процентов за разные услуги получают от своих клиентов. Это не хорошо!

Ответить
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
14.07.2018, 17:30
Общество
Резонанс
Голосование LIVE: вы «за» или «против» повышения пенсионного возраста? (большинство «ПРОТИВ»)
09.07.2018, 0:18
Столица
Эксклюзив
Александр Саввинов убедительно выиграл праймериз
14.07.2018, 5:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Суббота, 14 июля 2018
14.07.2018, 2:23
Общество
Резонанс
Управление соцзащиты прокомментировало ролик в ватсапе от постояльца Ыллымахского интерната для бывших заключенных
09.07.2018, 20:17
Республика
Резонанс
Аномальная погода: в Якутске будет побит максимум температур
08.07.2018, 14:10
Происшествия
Резонанс
Осторожно: в понедельник в Якутске аномальная жара!
09.07.2018, 20:05
Политика
Экстра
Кадровые назначения врио главы Якутии (новые)
09.07.2018, 15:56
Политика
Экстра
Кадровый указ врио главы Якутии
13.07.2018, 19:56
Общество
Видео
Фотофакт
Открытие Ысыаха в Монголии — репортаж
12.07.2018, 9:25
Столица
Объявление
АО «Теплоэнергия» о не работе кассы по адресу О.Кошевого
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Резонанс
Общество
14.07.2018

Голосование LIVE: вы «за» или «против» повышения пенсионного возраста? (большинство «ПРОТИВ»)

Красота & Здоровье
14.07.2018

Как защитить себя и близких от смога

Происшествия
14.07.2018

Транспортная полиция Якутии отметила рост выявления коррупции

Общество
14.07.2018

От Тынды до Якутска проедет специальный агитпоезд «Комсомольской правды»

Фотофакт
Желток
13.07.2018

Якутская топ-модель Полина Протодьяконова отдыхает с бойфрендом на Бали

Экстра
Происшествия
13.07.2018

Звездный оперативник якутского СОБРа задержан в Москве за изнасилование девушки

Фотофакт
Столица
13.07.2018

Шла на работу, а попала на ярмарку меда

Экстра
Происшествия
13.07.2018

Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Якутии