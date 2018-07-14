Устойчивость Алмазэргиэнбанка сомнений не вызывает

Сегодня в мессенджере WhatsApp появилась информация о финансовой неустойчивости АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и о закрытии банка. Данная информация не соответствует действительности.

Распространению недостоверных слухов способствует нездоровое внимание к банку со стороны отдельных СМИ и интернет-ресуров на фоне краха банка «Таатта».

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО является значимым на рынке платёжных услуг. Деятельность крупнейшего банка Республики Саха (Якутия) находится под пристальным контролем главного финансового регулятора страны. Вся достоверная информация о деятельности банковской системы России публикуется на сайте Центрального Банка России http://www.cbr.ru , и на сайте Агентства по страхованию вкладов – http://www.asv.org.ru.

На фоне информационной атаки на главное кредитно-финансовое учреждение республики, способной повлечь в нем рост социально-политической напряженности, руководство АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО вынуждено обратиться в федеральные правоохранительные структуры – Федеральную службу безопасности и Министерство внутренних дел РФ – с просьбой о выявлении источников распространения недостоверной информации, правовой оценки их деятельности, и привлечении виновных к ответственности.

Справка:

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО создан в декабре 1993 года. Основной акционер банка – Правительство Республики Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия), которому принадлежит более 80% акций Алмазэргиэнбанка.

Территориальная сеть банка состоит из 16 дополнительных офисов в Республике Саха (Якутия), семи операционных офисов в г.Якутске, представительств в г.Москве, г.Владивостоке, а также операционного офиса в г. Хабаровске.

Банк обслуживает порядка 10 тыс. корпоративных и 300 тыс. частных клиентов. Сегодня Алмазэргиэнбанк занимает лидирующие позиции на рынке банковских услуг, как один из крупнейших универсальных банков, действующих на территории Республики Саха (Якутия).