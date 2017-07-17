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17 июля 2017, 0:02
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Установлено 13 лиц причастных к возникновению природных пожаров в Якутии

Напоминаем, что в период особого противопожарного режима или режима ЧС в лесах, то посещение гражданами лесных массивов категорически запрещено.      

С 3 июля 2017 года на территории республики  действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.  Также в связи с установлением повышенного класса пожарной опасности, в целях недопущения возникновения лесных пожаров на всей территории Республики Саха (Якутия) действует особый противопожарный режим.

В превентивных целях для недопущения возникновения природных пожаров в период действия режима чрезвычайной ситуации в лесах или особого противопожарного режима, категорически запрещается выезд в  лесные массивы.

Cотрудники МЧС и представители взаимодействующих структур ежедневно осуществляют мероприятия по предотвращению возникновения природных пожаров на территории Республики Саха (Якутия). К этой работе активно привлекаются специалисты Департамента по лесным отношениям республики, старосты, патрульные, патрульно-маневренные и патрульно-контрольные группы в населенных пунктах.

На сегодняшний день сотрудниками Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Департамента по лесным отношениям Республики Саха (Якутия) с начала пожароопасного периода по ст. 8.32 и ст. 20.4. Кодекса об административных правонарушениях РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» составлено 284 протокола.

Дознавателями надзорной деятельности федеральной противопожарной службы организована работа по установлению причастных и виновных лиц к возникновению лесных пожаров. Так, в ходе предварительных проверок и розыскных мероприятий установлены 13 лиц, причастных к возникновению природных пожаров, из них: в отношении одного виновного лица  возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 261, 9 граждан привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ.

Дознавателями органов Государственного пожарного надзора также организована работа по установлению причастных и виновных лиц к возникновению лесных пожаров, по всем сообщениям о лесных пожарах проводится проверка в соответствии со ст. 144 УПК РФ.

 

         Главное управление МЧС России по республике Саха (Якутия) обращается к жителям и гостям республики: соблюдайте правила пожарной безопасности!

        В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:

  • проводить выжигание сухой травы и камыша;
  • разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;
  • курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
  • стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
  • оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
  • заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;
  • оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.

        Что делать, если начался лесной пожар?

Если вы обнаружили пожар в лесу, немедленно сообщите об этом в службу спасения, в администрацию сельского округа или в лесничество. Запомните номера, на которые следует звонить в случае лесного пожара: «01» — со стационарного телефона, «112» и «101» (с мобильных телефонов), Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) 8-4112-44-74-76.

Если обнаруженный вами пожар ещё не набрал силу, примите меры по его тушению с помощью воды, земли, песка, веток лиственных деревьев, плотной одежды. Наиболее эффективный способ тушения лесного пожара – забрасывание кромки пожара землёй.

При тушении очага лесного пожара не отходите далеко от дорог и просек, поддерживайте связь с остальными участниками тушения пожара с помощью зрительных и звуковых сигналов.

В случае задымления в населенном пункте, необходимо минимизировать своё пребывание на улице, без острой необходимости не стоит покидать помещение, пить побольше воды. При ухудшении самочувствия,  незамедлительно обращайтесь к врачу.

 

 

 

 

 

 

 

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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