Установлен знак «Плавучий университет на реке Лене» на границе Республики Саха (Якутия) и Иркутской области!
Все участники экспедиции, включая экипаж теплохода «Капитан Горовацкий» и катера Витимского Техучасток, подготовивших знак к установке, поставили свои подписи и дату: 9 июля 2018 года!
Сегодня достигнута крайняя точка нашей экспедиции!
И снова — вперёд!
Источник: SAKHALIFE.RU
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