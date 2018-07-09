Установлен знак «Плавучий университет на реке Лене» на границе!

Установлен знак «Плавучий университет на реке Лене» на границе Республики Саха (Якутия) и Иркутской области! Все участники экспедиции, включая экипаж теплохода «Капитан Горовацкий» и катера Витимского Техучасток, подготовивших знак к установке, поставили свои подписи и дату: 9 июля 2018 года! Сегодня достигнута крайняя точка нашей экспедиции! И снова — вперёд! Источник: SAKHALIFE.RU

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