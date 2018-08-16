Усть-Янский улус накрыло дымом

Как сообщили усть-янцы Ulus.Media, дым от пожара снова укутал весь улус. Источник: http://ulus.media/2018/08/15/fotofakt-ust-yanskiy-ulus-nakryilo-dyimom/

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