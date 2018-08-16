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16 августа 2018, 9:00
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Усть-Янский улус накрыло дымом
Как сообщили усть-янцы Ulus.Media, дым от пожара снова укутал весь улус.
п. Депутатский.
Тумат.
с. Усть-Янск.
Усть-Куйга.
Хайыр.
Источник:
http://ulus.media/2018/08/15/fotofakt-ust-yanskiy-ulus-nakryilo-dyimom/
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Теги:
#дым от пожаров
#Усть-Янский район
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