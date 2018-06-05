Усть-Янские теплоэнергетики составляют план восстановления после паводка

Энергетики оценивают масштаб повреждений и объем необходимых ремонтных работ на сетях в пострадавшем от паводка селе Усть-Янского района Якутии.

Аварийные бригады Усть-Янского филиала АО «Теплоэнергосервис» (дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго») в сложнейших условиях наводнения приступили к определению масштабов повреждений и объемов необходимых ремонтных работ на сетях тепло-водоснабжения в подтопленном с. Усть-Яна в Якутии.

На текущий момент в районе села Усть-Яна затопленными остаются 100% сетей тепло-водоснабжения, 81 дворовая территория, уровень воды в реке в реке Яна составляет 1044 см при критической отметке 1023 см.Для обеспечения безопасности потребителей и оборудования в условиях паводка тепло-водоснабжение в селе полностью приостановлено.

Акционерное общество «Теплоэнергосервис» – структурное предприятие ПАО «Якутскэнерго». Компания эксплуатирует 91 котельную и является поставщиком тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения в шести районах Республики Саха (Якутия): Алданский, Оймяконский, Усть-Майский, Усть-Янский, Ленский район (г. Ленск), Мирнинский район (п. Чернышевский, п. Светлый), а также в Охотском районе на севере Хабаровского Края.