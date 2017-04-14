Усть-Нера стала последним пунктом «Колымского экспресса» в Якутии

14 АПРЕЛЯ глава республики Егор БОРИСОВ и министр связи и массовых коммуникаций России Николай НИКИФОРОВ в торжественной обстановке запустили волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) «Колымский экспресс» и скоростной мобильный интернет 4G компании «МТС».

Поселок Усть-Нера в Оймяконском районе стал последним крупным населенным пунктом Якутии по маршруту ВОЛС. К быстрому и бесперебойному Интернету за два минувших года подключены также узлы связи на территории пяти заречных улусов республики: Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Таттинского, Томпонского и Оймяконского.

Благодаря подключению населенных пунктов к ВОЛС, активно развивается сотовая связь: с августа 2016 года сеть «Мегафон» стандарта 3G работает в Хандыге Томпонского улуса, буквально через месяц сеть «МТС» стандарта 3G/4G достигла села Ытык-Кюель Таттинского улуса.

«При содействии Минкомсвязи Российской Федерации проделана огромная работа по обеспечению качественной связью жителей республики. Решение этой задачи в экстремальных природно-климатических условиях Якутии, где расстояния между поселками составляют сотни километров, является сложным как с экономической, так и с технической точки зрения», — констатировал Егор Борисов. Глава также добавил, что благодаря поддержке федерального министерства решается вопрос запуска спутников, зона покрытия которых позволит охватить все населенные пункты.

Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров отметил важность решения задачи по устранению цифрового неравенства во всех регионах страны. «Отрадно, что здесь на территории Республики Саха (Якутия) при поддержке региональных и муниципальных властей, участии частных инвесторов, мы увидели яркий пример реализации масштабного проекта в области связи. «Колымский экспресс», безусловно, войдет в историю развития отрасли всей Российской Федерации», — подчеркнул министр.

Напомним, что реконструкция магистральной линии связи КМ-180 Якутск (Нижний Бестях) — Магадан вдоль трассы автодороги федерального значения «Колыма» проводится в рамках Соглашения между Правительством Республики Саха (Якутия), Правительством Магаданской области и ООО «НПО Импульс» от 26 марта 2015 года.

В торжественных мероприятиях принял участие губернатор Магаданской области Владимир ПЕЧЁНЫЙ.