Усть-Ленский государственный природный заповедник

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Фотофакт
Якутяне в олимпийском Пхенчхане
02.03.2018, 9:50
Политика
Владимир Путин назвал три ключевых фактора повышения доступности жилья
02.03.2018, 9:40
Экономика
У вас есть ЭЦП, а вы при этом несете расходы на услуги нотариуса?
02.03.2018, 9:30
Столица
Якутск и Сунтарский улус подписали соглашение о сотрудничестве
02.03.2018, 9:20
Экономика
На линии «КВГЭС – Айхал» установлена новая электроопора
02.03.2018, 9:10
Республика
День молодого избирателя прошел в Томмоте
02.03.2018, 8:57
Происшествия
В Якутии произошло четыре пожара
02.03.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 2 марта 2018
02.03.2018, 0:24
Общество
Сегодня день рождения посла и журналиста
01.03.2018, 23:36
Политика
Айхал Габышев подал заявление на участие в праймериз ЕР
01.03.2018, 21:09
Республика
Выездные консультационные пункты Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» посетили более двухсот жителей Ленска и Олекминска
01.03.2018, 19:45
Происшествия
Скандал вокруг икры или предпринимательство под ликом КМНС?
01.03.2018, 19:17
Общество
Соболезнование
01.03.2018, 18:00
Общество
Роскомнадзор предупреждает об опасности популярного приложения GetContact
01.03.2018, 17:50
Финансы
Алмазэргиэнбанк организовал уроки финансовой грамотности в учебных заведениях Якутска
01.03.2018, 17:45
Культура & Образование
Загадочный дудук и чарующий хомус
01.03.2018, 17:35
Экономика
2 марта предстоят временные ограничения электроснабжения
01.03.2018, 17:24
Спорт
Состоится чемпионат города Якутска по лыжным гонкам
01.03.2018, 17:15
Культура & Образование
В ГТОиБ состоится закрытие Международного музыкального фестиваля «Евразия. Диалог. Классика»
01.03.2018, 16:52
Спорт
«Задача минимум — выход в финал». Афонин на чемпионате мира в Бирмингеме
01.03.2018, 16:30
Общество
Фонд капремонта подвел итоги акции «Счастливый Автоплатеж»
01.03.2018, 16:20
Общество
Когда цифровое неравенство на территории Якутии будет устранено?
01.03.2018, 16:10
Общество
В Якутии отметили Всемирный день гражданской обороны
01.03.2018, 16:00
Общество
1 марта – День экспертно-криминалистической службы системы МВД России
01.03.2018, 15:50
Общество
Подано 111,5 тысяч заявок на «дальневосточный гектар»
01.03.2018, 15:40
Путешествия
Поправить здоровье и отдохнуть — в «Санатории Источник»
01.03.2018, 15:30
Столица
Столичные коммунальщики готовятся к весне
01.03.2018, 15:15
Финансы
РСХБ начинает выдачу ипотечных кредитов по новой программе государственного субсидирования
01.03.2018, 15:05
Общество
«Сахатранснефтегаз» осуществляет поверку счетчика газа в своем уникальном цехе
01.03.2018, 14:55
Республика
Стыковочные рейсы войдут в программу субсидирования
01.03.2018, 14:45
Общество
В Якутии пройдет декада, посвященная Всемирному дню прав потребителей
01.03.2018, 14:36
Культура & Образование
В Якутске отметили 90-летие живописца Афанасия Осипова
01.03.2018, 14:14
Столица
Вместо снесенного здания в Якутске появится Сквер землеустроителей
01.03.2018, 14:00
Общество
Пункт передержки животных стал рассадником инфекций
01.03.2018, 13:45
Культура & Образование
«Палитра танца» откроет новые таланты
01.03.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Медики научились продлевать жизнь холодом
01.03.2018, 13:15
Культура & Образование
Новое образование в Якутской ГСХА
01.03.2018, 13:00
Культура & Образование
Афиша
Поэтика пейзажей Виктора Петрова
01.03.2018, 12:50
Общество
Дмитрий Алексеев: «Старшее поколение» — наш проект!
01.03.2018, 12:40
Происшествия
Женщина бросилась под колеса авто в Якутии
01.03.2018, 12:30
Спорт
Вход свободный! Вся программа международного турнира Романа Дмитриева
01.03.2018, 12:20
Экономика
Бизнесу на Дальнем Востоке могут предоставить кредиты под 1 процент годовых
01.03.2018, 12:10
Общество
Прокуратура Якутии защитила права более 6 тысяч работников
01.03.2018, 12:00
Республика
Школьники Тикси лучше всех знают о трезвости
01.03.2018, 11:50
Происшествия
Резонанс
Суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы водителя, сбившего группу подростков
01.03.2018, 11:40
Культура & Образование
Участники межвузовского проекта «Образование+Культура» посетили 8 улусов
01.03.2018, 11:30
Экология
Видео
День кошек отмечают сегодня в России
01.03.2018, 11:23
Экономика
Анонс
Владислав Мусатов и Игорь Давыдов дадут бизнес-семинары в Якутске
01.03.2018, 11:20
Столица
В Год новаторства продолжатся мероприятия по направлению «Цветущий Якутск»
01.03.2018, 11:11
Культура & Образование
Благодаря образованию мы сможем сохранить свою культуру – студенты АГИКИ из Красноярска
01.03.2018, 11:00
Экономика
В «Сахатранснефтегазе» прошли занятия по гражданской обороне
01.03.2018, 10:50
Столица
Сквер молодежи предлагают разделить на несколько зон
01.03.2018, 10:40
Экология
Подведены итоги конкурса «Поможем зимующим птицам Якутии»
01.03.2018, 10:30
Республика
Автозимник трассы «Вилюй» в Якутии закроют 1 апреля
01.03.2018, 10:20
Экономика
Школьники узнали, насколько важна железная дорога и как они могут стать ее частью
01.03.2018, 10:10
Республика
90 лет, прожитые не зря
01.03.2018, 10:06
Происшествия
Ссора отца и сына из-за воспитания внучки закончилась убийством
01.03.2018, 10:00
Происшествия
Школьник на спор пошел на кражу
01.03.2018, 9:50
Общество
Два журналиста из Якутии стали лауреатами ОНФ
01.03.2018, 9:40
Красота & Здоровье
Позитив
Алданские студенты — финалисты конкурса красоты
01.03.2018, 9:30
Общество
Кого и как нам воспитывать? Стратегическое обсуждение
01.03.2018, 9:20
Республика
В Алданском районе дан старт КВНовскому движению
01.03.2018, 9:10
Экология
Резонанс
Совет Федерации одобрил притравку собак без физического вреда для диких животных
01.03.2018, 9:00
Происшествия
В республике горели гараж и машины
01.03.2018, 6:00
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Ежедневный Гороскоп. Четверг 1 марта 2018
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Год экологии
2 марта 2018, 7:15
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Усть-Ленский государственный природный заповедник
Усть-Ленский государственный природный заповедник
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01.03.2018
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01.03.2018
В Год новаторства продолжатся мероприятия по направлению «Цветущий Якутск»
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