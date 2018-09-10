Усть-Алдан: Пир в выборную ночь

Повторно избранные глава Усть-Алданского улуса Алексей ФЕДОТОВ и депутат Ил Тумэна Александр ЖИРКОВ празднуют свою победу кумысом. Источник: Ватсап.

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