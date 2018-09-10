Усть-Алдан: Пир в выборную ночь

Повторно избранные глава Усть-Алданского улуса Алексей ФЕДОТОВ и депутат Ил Тумэна Александр ЖИРКОВ празднуют свою победу кумысом.
Источник: Ватсап.
|Курс ЦБ
|
|
Повторно избранные глава Усть-Алданского улуса Алексей ФЕДОТОВ и депутат Ил Тумэна Александр ЖИРКОВ празднуют свою победу кумысом.
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.