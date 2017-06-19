Успейте погасить задолженность на взносы на капремонт

До завершения акции «Прощеные дни», проводимой Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) осталось 4 дня. Напомним, что с 22 мая по 22 июня Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) на территории республики проводит месячник акцию «Прощенные дни».

В акции могут принять участие все физические и юридические лица, являющиеся собственниками многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Саха (Якутия). Для того, чтобы оплатить взносы на капремонт без пени необходимо, в период проведения акции необходимо полностью погасить задолженность по взносам на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, а также оплатить текущее начисление за май 2017 года. В случае, если погашение задолженности было произведено до начала проведения акции, пени списанию не подлежат.

При полном погашении задолженности и оплаты пени в период проведения акции, сумма оплаченной пени будет зачтена собственнику в счет уплаты взносов на капитальный ремонт в будущем периоде, сумма начисленной пени будет списана.

Допускается оплата взносов через все способы приема платежей в виде взносов на капитальный ремонт:

— в кассах Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»;

— в кассах филиала «Коммунтеплосбыт» ГУП ЖКХ РС (Я);

— через терминалы «Сбербанка России», сервис «Сбербанк Он-лайн»; услугу «Автоплатеж»;

— в отделениях ФГУП «Почта России»;

— в кассах ООО «РКЦ ЖКХ» (г. Якутск);

— в кассе МУП РКЦ ГО «Жатай»;

— через терминалы АКБ «Алмазэргиэнбанк», сервис «Свой банк-онлайн»;

— через терминалы ПАО «Газпромбанк»; сервис «Домашний банк», систему «Телекард»;

— в кассе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я), расположенной по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 20/1, корпус А, каб. 205;

— через сайт Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я) (www.fondkr.ru) в разделе «Оплата он-лайн».

Уважаемые собственники, напоминаем, что взносы на капитальный ремонт — обязательный ежемесячный платеж, закрепленный Жилищным кодексом РФ. Обязанность по оплате взносов возникает у собственников после включения дома в долгосрочную региональную программу капитального ремонта. Успейте погасить задолженность на взносы на капремонт до 22 мая без пени.