АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
24
Легкий дождь
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.74
 64.46
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.06.2017, 15:01
Экономика
Начато строительство магистрального газопровода Асыма – Бердигестях
19.06.2017, 14:42
Экономика
Далаана готова к ысыаху, а вы?
19.06.2017, 13:31
Экология
Анонс
Экологическое просвещение – наша общая цель!
19.06.2017, 13:27
Столица
Анонс
Успейте погасить задолженность на взносы на капремонт
19.06.2017, 13:25
Происшествия
Резонанс
Скандальному экс-главе смягчили срок
19.06.2017, 13:11
Столица
В Якутке прошла ежегодная экологическая акция «Чистый берег»
19.06.2017, 11:51
Путешествия
Фотофакт
Казахское Географическое Общество провело уникальный мастер-класс якутских кузнецов
19.06.2017, 11:34
Республика
Лилия Расторгуева – лучший социальный педагог республики
19.06.2017, 11:15
Республика
Анонс
21 июня в Якутии — нерабочий день
19.06.2017, 10:44
Культура & Образование
Поставлена первая в Якутии музыкальная комедия «Тиэтэйбит» 
19.06.2017, 10:26
Культура & Образование
Позитив
Якутянка Василена Шарина завоевала титул Красавицы Ердынских Игр
19.06.2017, 10:18
Экология
Фотофакт
В Якутии спасены лосята
19.06.2017, 10:09
Политика
Эксклюзив
Виктор Федоров: В Ленске не все безнадежно
19.06.2017, 10:03
Общество
Фотофакт
Клоны Бэлэх и Кэрэчээнэ прибыли в Якутск
19.06.2017, 10:01
Происшествия
Директора подозревают в загрязнении моря Лаптевых
19.06.2017, 9:21
Красота & Здоровье
Сотрудники ЯГКБ отдохнули на природе
19.06.2017, 9:13
Экономика
«Индигирка» от «ЧИРиКо»: закажите свежесть на дом!
19.06.2017, 9:05
Республика
Без четверти век  на страже здоровья
19.06.2017, 8:55
Республика
Нескучные каникулы Алданской детворы
19.06.2017, 8:50
Республика
25 лет с заботой о благополучии населения
19.06.2017, 8:46
Происшествия
МЧС о пожаре в урасе Ил Тумэна
19.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп на 19 июня 2017, понедельник
19.06.2017, 1:51
Политика
Сегодня день рождения политтехнолога
19.06.2017, 0:12
Желток
Видео
В Якутске огромная фура пугает малолитражку
18.06.2017, 23:49
Происшествия
Алексей Колодезников о жителях подтопленного села Саскылах
18.06.2017, 17:06
Столица
Позитив
Якутск принял эстафету огня XX Игр Манчаары
18.06.2017, 16:12
Красота & Здоровье
Маммология: спасибо, Любовь Никифоровна!
18.06.2017, 13:35
Происшествия
Скандал
Ысыах Олонхо: «Друзья» сожгли урасу Ил Тумэна
18.06.2017, 11:03
Желток
Фотофакт
На даче Ил Дархана расцвела яблоня!
18.06.2017, 9:21
Происшествия
В Якутии сгорел частный дом
18.06.2017, 8:50
Красота & Здоровье
Василий Тимофеев: В медицину не приходят случайные люди
18.06.2017, 8:00
Общество
Елена Голомарева: Вы — наши спасители!
18.06.2017, 7:00
Красота & Здоровье
Председатель Федерации профсоюзов РС(Я): с Днем медицинского работника!
18.06.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп Воскресенье, 18 июня 2017 г.
18.06.2017, 1:50
Общество
Сегодня день рождения руководителей и артистов
17.06.2017, 21:31
Происшествия
Резонанс
Официальный ответ Больницы №2 — анонимным пациентам
17.06.2017, 16:12
Культура & Образование
В Якутске прошел форум молодых композиторов и музыковедов РФ и стран СНГ
17.06.2017, 14:13
Общество
Видео
Федот Тумусов: с Днем медицинского работника!
17.06.2017, 14:00
Общество
Федор Борисов поздравил Зою Багынанову с 75-летием
17.06.2017, 13:44
Происшествия
16 июня в Якутии утонули трое несовершеннолетних
17.06.2017, 11:04
Политика
Скандал
Резонанс
В Якутске «фруктовик» наказал ребенка: омбудсмен и министр просят помощи друг у друга?
17.06.2017, 11:00
Политика
Резонанс
Названо имя вероятного нового главы «НВК Саха»?
17.06.2017, 10:49
Столица
В Хатассах молодежь отремонтировала и покрасила детскую площадку
17.06.2017, 10:18
Красота & Здоровье
Главный врач ЯГКБ поздравляет с Днем медицинского работника
17.06.2017, 9:08
Столица
В столице открылся летний сезон отдыха детей 
17.06.2017, 8:58
Происшествия
Видео
Резонанс
Детский омбудсмен о скандале с ребенком в овощной лавке
17.06.2017, 8:52
Происшествия
В Мирном произошел пожар
17.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп 17 июня 2017
17.06.2017, 1:48
Культура & Образование
Сегодня день рождения общественного деятеля
16.06.2017, 23:47
Политика
Резонанс
Скандал в Ил Тумэне — ответ коммунистов
16.06.2017, 23:38
Происшествия
Видео
Резонанс
В Якутске директор спорткомплекса пополнила баланс «полицейским» на 1000 евро
16.06.2017, 23:32
Общество
Экстра
Директору Природного парка «Ленские столбы» требуется помощь
16.06.2017, 23:18
Экология
Сахамин Афанасьев прокомментировал прямой эфир Владимира Путина
16.06.2017, 21:42
Происшествия
Резонанс
В Якутске «фруктовик» наказал ребенка — власти республики в шоке
16.06.2017, 21:36
Общество
Путин: Нужно оставить в покое тех, чьи дома оказались в охранной зоне газопровода
16.06.2017, 18:14
Политика
Якутия предлагает изменения в законодательство о предупреждении распространения туберкулеза
16.06.2017, 18:03
Культура & Образование
Проект «английский для всех» расширяет границы
16.06.2017, 17:56
Столица
Анонс
«Ысыах Туймаады-2017»: совещание по организации торговли и горячего питания
16.06.2017, 17:52
Происшествия
Резонанс
Следком изучает информацию об обстоятельствах удержания малолетнего ребенка
16.06.2017, 17:48
Республика
Ысыах в честь первого спикера якутского парламента Афанасия Илларионова
16.06.2017, 17:32
Столица
Анонс
Ысыах Туймаады-2017. Торговцам на заметку 
16.06.2017, 17:25
Столица
Анонс
Конкурс «Саламаат» на празднике «Ысыах Туймаады-2017»
16.06.2017, 17:14
Культура & Образование
Позитив
Анонс
Завтра вся Россия увидит грандиозное действо Московского Ысыаха
16.06.2017, 17:09
Экономика
Алексей Стручков за развитие моногородов
16.06.2017, 17:04
Политика
Госдума повышает штраф автомобилистам, не уступившим дорогу пешеходам
16.06.2017, 17:03
Общество
Егор Борисов поручил начать строительство Центра военно-патриотического воспитания
16.06.2017, 16:38
Столица
Анонс
Ысыах Туймаады-2017: программа мероприятий
16.06.2017, 16:20
Республика
Позитив
Посланцы Полюса Холода оживили московскую улицу
16.06.2017, 16:11
Столица
«Ысыах Туймаады-2017»: факты
16.06.2017, 15:54
Красота & Здоровье
Медики принимают поздравления
16.06.2017, 15:39
Столица
Анонс
Об изменении автобусного маршрута № 35
16.06.2017, 15:34
Республика
Авиакомпании «Полярные авиалинии» — 20 лет!
Архив новостей
Столица
19 июня 2017, 13:27
184

Успейте погасить задолженность на взносы на капремонт

До завершения акции «Прощеные дни», проводимой Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) осталось 4 дня. Напомним, что с 22 мая по 22 июня Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) на территории республики проводит месячник акцию «Прощенные дни».

В акции могут принять участие все физические и юридические лица, являющиеся собственниками многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Саха (Якутия). Для того, чтобы оплатить взносы на капремонт без пени необходимо, в период проведения акции необходимо полностью погасить задолженность по взносам на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, а также оплатить текущее начисление за май 2017 года. В случае, если погашение задолженности было произведено до начала проведения акции, пени списанию не подлежат.

При полном погашении задолженности и оплаты пени в период проведения акции, сумма оплаченной пени будет зачтена собственнику в счет уплаты взносов на капитальный ремонт в будущем периоде, сумма начисленной пени будет списана.

Допускается оплата взносов через все способы приема платежей в виде взносов на капитальный ремонт:

— в кассах Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»;
— в кассах филиала «Коммунтеплосбыт» ГУП ЖКХ РС (Я);
— через терминалы «Сбербанка России», сервис «Сбербанк Он-лайн»; услугу «Автоплатеж»;
— в отделениях ФГУП «Почта России»;
— в кассах ООО «РКЦ ЖКХ» (г. Якутск);
— в кассе МУП РКЦ ГО «Жатай»;
— через терминалы АКБ «Алмазэргиэнбанк», сервис «Свой банк-онлайн»;
— через терминалы ПАО «Газпромбанк»; сервис «Домашний банк», систему «Телекард»;
— в кассе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я), расположенной по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 20/1, корпус А, каб. 205;
— через сайт Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я) (www.fondkr.ru) в разделе «Оплата он-лайн».

Уважаемые собственники, напоминаем, что взносы на капитальный ремонт — обязательный ежемесячный платеж, закрепленный Жилищным кодексом РФ. Обязанность по оплате взносов возникает у собственников после включения дома в долгосрочную региональную программу капитального ремонта. Успейте погасить задолженность на взносы на капремонт до 22 мая без пени.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
17.06.2017, 11:00
Политика
Резонанс
Названо имя вероятного нового главы «НВК Саха»?
16.06.2017, 21:42
Происшествия
Резонанс
В Якутске «фруктовик» наказал ребенка — власти республики в шоке
15.06.2017, 12:32
Желток
Фотофакт
Эксклюзив
Дорохо-бохато! Какие часы носят VIP-якутяне?
14.06.2017, 11:35
Происшествия
Резонанс
Главврач больницы №2 в шоке от письма «своих» пациентов
15.06.2017, 0:25
Политика
Экстра
Сенсация
Единороссы убирают Ивана Андросова из «НВК Саха»
16.06.2017, 13:34
Желток
Позитив
Валерий Шадрин будущий президент «НВК Саха»?
15.06.2017, 9:21
Политика
Фотофакт
Скандал
Аппарат Ил Тумэна попал в скандал из-за… коммунистов?
17.06.2017, 11:04
Политика
Скандал
Резонанс
В Якутске «фруктовик» наказал ребенка: омбудсмен и министр просят помощи друг у друга?
14.06.2017, 10:53
Колонка
Анонс
Что одеть на Ысыах–2017?
17.06.2017, 13:44
Происшествия
16 июня в Якутии утонули трое несовершеннолетних
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
19.06.2017

Далаана готова к ысыаху, а вы?

Фотофакт
Путешествия
19.06.2017

Казахское Географическое Общество провело уникальный мастер-класс якутских кузнецов

Культура & Образование
19.06.2017

Поставлена первая в Якутии музыкальная комедия «Тиэтэйбит» 

Фотофакт
Общество
19.06.2017

Клоны Бэлэх и Кэрэчээнэ прибыли в Якутск

Экономика
19.06.2017

«Индигирка» от «ЧИРиКо»: закажите свежесть на дом!

Видео
Желток
19.06.2017

В Якутске огромная фура пугает малолитражку

Скандал
Происшествия
18.06.2017

Ысыах Олонхо: «Друзья» сожгли урасу Ил Тумэна

Фотофакт
Желток
18.06.2017

На даче Ил Дархана расцвела яблоня!