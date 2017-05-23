Успейте оплатить долги за капремонт без пени

В 2016 году собираемость по взносам на капремонт составляла порядка 80%. Большая часть собственников, наблюдая результаты деятельности Фонда в 2015 г., начали оплачивать взносы на капремонт. Однако, есть собственники, которые уклоняются от оплаты взносов на капремонт, в адрес данных собственников за 2016 г. Фондом были направлены уведомления о наличии задолженности, с предупреждением о негативных последствиях. В результате досудебной работы большинство собственников, в отношении которых были направлены уведомления о задолженности, полностью либо частично оплатили долг по взносам на капремонт.

В соответствии с законодательством Фонд капитального ремонта аккумулирует взносы исключительно на капремонт многоквартирных домов. Напомним, что ежемесячные взносы собственников помещений являются источником пополнения финансовых средств, необходимых для проведения капитального ремонта.

С 22 мая по22 июня Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) на территории республики проводит месячник акцию «Прощенные дни».

В акции могут принять участие все физические и юридические лица, являющиеся собственниками многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Саха (Якутия). Для того, чтобы оплатить взносы на капремонт без пени необходимо, в период проведения акции необходимо полностью погасить задолженность по взносам на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, а также оплатить текущее начисление за май 2017 года. В случае, если погашение задолженности было произведено до начала проведения акции, пени списанию не подлежат.

Первый день акции показал, что собственники с энтузиазмом восприняли проведение акции. Гульнара Абдуллаева-начальник финансово-экономического отдела Фонда капремонта республики отметила: «Желающих оплатить взносы на капремонт без пени, как и ожидалось оказалось достаточно. Много было обращений по телефону, по мессенджеру whatsapp и собственники приходили активно в кассы оплаты взносов. Так что считаем, что своевременное оповещение населения уже дает положительные результаты. Надеемся, что собственники воспользуются такой возможностью оплаты взносов на капремонт без пени».

Напоминаем, что в случае, если погашение задолженности было произведено до начала проведения акции, пени списанию не подлежат.

При полном погашении задолженности и оплаты пени в период проведения акции, сумма оплаченной пени будет зачтена собственнику в счет уплаты взносов на капитальный ремонт в будущем периоде, сумма начисленной пени будет списана.

Допускается оплата взносов через все способы приема платежей в виде взносов на капитальный ремонт:

— в кассах Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»;

— в кассах филиала «Коммунтеплосбыт» ГУП ЖКХ РС (Я);

— через терминалы «Сбербанка России», сервис «Сбербанк Он-лайн»; услугу «Автоплатеж»;

— в отделениях ФГУП «Почта России»;

— в кассах ООО «РКЦ ЖКХ» (г. Якутск);

— в кассе МУП РКЦ ГО «Жатай»;

— через терминалы АКБ «Алмазэргиэнбанк», сервис «Свой банк-онлайн»;

— через терминалы ПАО «Газпромбанк»; сервис «Домашний банк», систему «Телекард»;

— в кассе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я), расположенной по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 20/1, корпус А, каб. 205;

— через сайт Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я) (www.fondkr.ru) в разделе «Оплата он-лайн».