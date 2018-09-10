Успей забронировать тур в Таиланд по акции!

Специально для любимых туристов предлагаем тур в Таиланд ( Пхукет+ Панган) , всего за 86 782 руб/чел !

Достойный преемник испанской Ибице и крымскому Казантипу — тайский Пxанган (Ko Pha Ngan). Этот остров в Южно-Китайском море стал популярен во всем мире благодаря вечеринке Full Moon Party, которая проходит каждый месяц в полнолуние на пятикилометровом пляже Haad Rin. За несколько дней до наступления полной луны сюда съезжается прогрессивная молодежь со всей Европы, США, Австралии и Канады. Любители спитрного оценят продажу коктейлей в ведерке, продаваемых на многих вечеринках.

В остальное время на Пханган прибывают любители дикой красоты, безлюдных пляжей и неторопливой островной жизни, которую становится все труднее прочувствовать на более «раскрученных» тайских курортах. На некоторые из лучших пляжей, особенно на севере острова, лучше добираться на «Такси-боат» — лодке-такси, из-за плохих дорог, или их отсутствия. Едущим в первый раз имеет смысл запланировать посещение Ко-Тао, или «Острова черепахи» — небольшого острова, следующего за Пханганом и также, как и Пханган, имеющего свой неповторимый шарм.

В стоимость входит а/п Якутск-Пхукет-Якутск,все трансферы, проживание в Пхукете 5 ночей+ Панган 8 ночей+ 1 ночь на Пхукете, завтраки, мед.страховка.

Напоминаем что первый чартер начинается уже 2 ноября! Успей забронироваться по акции раннего бронирования!