Успей принять участие в акции ко Дню рождения Алмазэргиэнбанка: Стань счастливым обладателем iPhoneXS!

Акция «25 лет с АЭБ», приуроченная ко дню рождения крупнейшего финансового учреждения республики, завершится через неделю. До 30 ноября осталось совсем немного времени, но у вас все еще есть шанс принять участие в конкурсах и выиграть множество ценных призов, в том числе новейший смартфон и уникальные ювелирные изделия.

«Уже сейчас можно сказать, что акция вызвала большой интерес. Немало людей хотят выиграть призы, среди которых – мили от авиакомпании «Сибирь», эксклюзивные изделия от ювелирного бренда Lucky Laika, флагманская модель смартфона от Apple. Но у вас еще есть время, чтобы принять участие в одном из конкурсов или отдать свой голос за одного из участников», — отметил заместитель председателя правления Алмазэргиэнбанка Анатолий Табунанов.

Напомним, акция проводится с 15 сентября по 30 ноября 2018 года. Для участия в ней необходимо подписаться на аккаунт Алмазэргиэнбанка в социальной сети Instagram и выполнить одно или несколько заданий:

— Отметить в комментариях к публикации Алмазэргиэнбанка, посвященной акции, аккаунт человека, родившегося 6 декабря, с помощью специального значка @;

— Написать в собственном аккаунте хорошее воспоминание об Алмазэргиэнбанке и отметить специальным знаком #АЭБ25;

— Написать в собственном аккаунте три факта о себе и три факта об Алмазэргиэнбанке и отметить специальным знаком #АЭБ25;

— Совершить покупки картой Алмазэргиэнбанка «S7 Priority» на сумму не менее 30 тысяч рублей в течение периода участия в акции;

— Проголосовать по конкурсам путем присвоения особого знака «Мне нравится» (like).

Счастливые обладатели ценных призов определяются по количеству «лайков» и с помощью генератора случайных чисел.

Празднуй и выигрывай вместе с Алмазэргиэнбанком!

Подробнее об акции можно узнать в разделе «Частным клиентам».