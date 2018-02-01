Успевайте подать заявки на участие в VI деловой игре «Молодежь – энергия развития города Якутска»

В рамках Года новаторства, с 1 по 4 марта на базе Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», пройдет VI деловая игра «Молодежь – энергия развития города Якутска».

Организаторы деловой игры – Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска, Управление кадров Окружной администрации города Якутска.

Игра проводится в целях создания условий эффективного использования научного и творческого потенциала молодежи для реализации инновационных проектов, направленных на решение практических задач социально-экономического развития городского округа «город Якутск» и формирования резерва управленческих кадров.

Участниками деловой игры могут стать лица в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории городского округа «город Якутск».

В состав участников войдут молодые специалисты территориальных органов управлений, молодые предприниматели, представители молодежных общественных организаций, специалисты социальной сферы, жилищно-коммунальной отрасли, IT-технологий, по экономике и финансам, юриспруденции, средств массовой информации, студенты вузов и ссузов.

Повторное участие в деловой игре лиц, ранее принимавших участие в данной игре и в республиканской деловой игре «Министр» запрещается.

«Прием заявок на участие в деловой игре начался с 22 января и завершится 12 февраля. Затем, с 13 по 20 февраля, организационная комиссия рассмотрит все поступившие заявки. Отобранных кандидатов пригласят на собеседование, по итогам которого будет сформирован состав участников деловой игры. Заселение участников в Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» и разделение на команды состоится 1 марта. Каждой из семи команд присваивается определенный игровой цвет: желтый, красный синий, оранжевый, зеленый, фиолетовый, белый», — поясняет начальник Управления молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска Виктор Говоров.

Задача участников игры – на основе анализа информационных, аналитических и финансовых документов подготовить проект по заданной теме и представить его для оценки членов жюри.

Для качественной подготовки проектов каждая команда получит комплект раздаточных материалов, необходимые канцелярские принадлежности и доступ к интернету.

Для формирования сплоченных составов команд и психологического сопровождения будет работать группа психологов-экспертов.

«Для компетентной оценки знаний участников и уровня представленных проектов, в состав жюри войдут представители учредителей, организаторов деловой игры, министерств и ведомств, ученые и психологи. По результатам деловой игры присуждаются I, II и III места трем командам. Победители награждаются дипломами и ценными призами. Капитана команды-победителя и обладателя номинации «Лучший игрок» направят на участие в республиканской деловой игре «Министр». Также участники команд-победителей будут рекомендованы для внесения в резерв управленческих кадров городского округа «город Якутск», — отмечает Виктор Николаевич.

Заявки на участие в VI деловой игре «Молодежь – энергия развития города Якутска» принимаются до 12 февраля 2018 года по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 15, кабинет №217. Заявку также можно направить на электронную почту: idbibik1996@mail.ru

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