Успешное выступление якутян на Всероссийской олимпиаде по географии

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по географии прошел с 21 по 27 апреля 2017 года в г. Нижний Новгород. Лучшие организаторы заключительного этапа прошлого года (по версии Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования) вновь принимают гостей. Команды поселились в Нижегородском лицее-интернате «Центр одаренных детей».

В олимпиаде приняли участие 206 обучающихся 9-11 классов из 60 субъектов Российской Федерации. Команду республики представляли 4 чел в следующем составе:

— Андреев Родион, обучающийся МОБУ «Якутский городской лицей» ГО «город Якутск»;

— Сивцев Дьулустан, обучающийся МОБУ «Физико-технический лицей» ГО «город Якутск»;

— Мишкин Николай, обучающийся МБОУ «Чурапчинская гимназия им.С.К.Макарова» МР «Чурапчинский улус (район)»;

— Семенов Денис, обучающийся МОБУ «Физико-технический лицей» ГО «город Якутск».

Сопровождали ребят Подвигин Л.В., учитель географии муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Физико-технический лицей имени В.П.Ларионова» Городского округа «Город Якутск».

По итогам олимпиады Семенов Денис во второй раз стал победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии, Андреев Родион стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии. Поздравляем ребят и учителей с успешным выступлением!!!

Всего дипломы победителей получили 16 учащихся, еще 76 ребят поднялись на сцену актового зала НГПУ в качестве призеров.

Все награжденные получили подарки от Российского географического общества, а компания Навител подготовила призы для участников, которые лучше всех справились с картографическим заданием на полевом туре.

Еще раз поздравляем наших школьников, которые выдержали конкуренцию среди 206 участников из 60 регионов нашей страны!

Справочно: Всероссийская олимпиада школьников – одна из форм работы с одаренными детьми в системе российского образования. Это система ежегодных предметных олимпиад для обучающихся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего образования. Всероссийская олимпиада школьников помогает выявить одаренных учеников, начиная с 5-го класса.

Успешное участие и попадание в победители и призеры всероссийской олимпиады школьников гарантирует обучающимся выпускных классов общеобразовательных организаций поступление в любой университет по профильному направлению без вступительных испытаний. Кроме того, победители и призеры заключительного этапа олимпиады из 8-11 классов участвуют в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.