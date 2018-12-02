Успехи наших монгольских гостей

На фестиваль «Зима начинается с Якутии» в нашу столицу прибыло огромное количество гостей из разных регионов страны и зарубежья.

Среди участников есть и монгольская делегация во главе с президентом Общества монголо-саха сотрудничества Амаржаргал БАЛЖИННЯМ.

Так, в рамках своего пребывания, гости из Монголии открыли выставку известной художницы Булгантуяа ДЭЧИНДОРЖ, представила работы Союза молодых мастеров — кожевников под председательством Батжав ПУРЭСВУХ.

Модельер, мастер по войлоку Баяндурэн БАЯНЖАРГАЛ приняла участие на III международном кочующем фестивале этнической моды «Солнечный олень» и стала лауреатом II степени в номинации «Современный этнический костюм», а также наряду с госпожой БАЛЖИННЯМ получила диплом за укрепление связи между Монголией и Якутией от Министерства внешних связей республики.

Также буквально сегодня, монгольскую делегацию ждала еще одна победа — их мастера с работой» Мать Земля» заняли первое место на Международном фестивале ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии».

Наши монгольские гости признались, что им очень нравится в Якутске и дальше будут сотрудничать с нами и работать во благо укрепления данной связи.

Дмитрий ОКОНЕШНИКОВ — СУЛУСХАН