Успех юбилейного тура ТЮЗа «С благодарностью Учителю…»

Коллектив ТЮЗа с большим успехом провел свой большой выезд, посвященный 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и 25-летию театра.

Тщательно отработанная предварительная организационная работа руководителей театра Матрены и Алексея ПАВЛОВЫХ стала предтечей проведения тура на самом высоком уровне, а самое главное, получила высочайшую творческую оценку деятельности театра от самых известных деятелей искусства и маститых театральных критиков, педагогов, истинных ценителей театрального искусства и зрителей. Все запланированные встречи и мероприятия прошли на должном уровне и появились весьма ощутимые перспективы дальнейшего развития нашего театра, а значит, сверхзадача выполнена.

Руководители театра провели встречи с руководством вышестоящих организаций на уровне Министерства культуры России, сенаторами, депутатами Госдумы, Союза театральных деятелей России и руководителями театров.

«Как назовешь корабль – так он и поплывет». Это высказывание, стало путеводной звездой поездки. Куда бы не приехал театр – в Улан-Удэ, Москву, Казань – везде, прежде всего, отмечали удачное название турне — очень емкое, душевное, искреннее.

Эти города выбраны не случайно. Многие работники театра в разные годы закончили Восточно-Сибирскую Академию культуры и искусств. В Улан-Удэ на сцене Бурятского театра «Ульгэр» артисты показали спектакль для детей «Камень счастья» — по легендам народов Севера в постановке заслуженного деятеля искусств РС(Я) Александра ТИТИГИРОВА и спектакль по пьесе короля абсурда Эжена Ионеску «Король умирает…» в постановке заслуженного деятеля искусств РС(Я) Карла СЕРГУЧЕВА. В главной роли – народный артист Якутии Алексей ПАВЛОВЫ. Зрители устроили настоящую овацию, долго не отпускали актеров со сцены. Дети с большим удовольствием делились впечатлениями. Зрители благодарили актеров не только за прекрасные спектакли, но и за удивительно емкую, очень интересно поданную экспозицию истории театра, за красивые якутские костюмы, в которых встречали гостей артисты ТЮЗа, за угощение кумысом и якутскими оладьями.

Большой интерес проявили СМИ, ТВ, мастера искусств Бурятии, для которых была организована пресс-конференция. Организатором выступил Союз театральных деятелей Бурятии. Разговор получился весьма интересным. Много вопросов задавали по формированию репертуара театра. Бурятские коллеги отметили многогранность работы якутского ТЮЗа с детьми. Это проведение театральных фестивалей для детей, постановки спектаклей режиссерами театра в школах и для детей попавших в трудную жизненную ситуацию, работа при театре детской музыкальной театральной студии «Тускул» и.т.д. Отметили, что эти гастроли послужат укреплению творческих связей двух братских республик.

Перед спектаклем артистов приветствовали высокопоставленные руководители республики, Академии культуры, директора театров, педагоги. В свою очередь якутские артисты обратились со словами огромной благодарности к своим Учителям, которые открыли им путь в профессию, вручили Благодарность министра культуры и духовного развития РС(Я) Владимира Тихонова и самого театра, памятные подарки. Весьма примечательно, что на встречу со своими учениками пришла старейшина театроведения Бурятии, знаменитая актриса и педагог Валентина Цыреновна НАЙДАКОВА, которая накануне отметила 90-летие со дня рождения.

После спектакля за чашечкой чая состоялся удивительно теплый вечер воспоминаний. Педагоги с гордостью рассказывали о своих учениках, которые достигли больших высот в своей профессии. Особо много теплых слов было сказано в адрес художественного руководителя театра Алексея Павлова.

26 мая труппа прибыла в г. Москву, чтобы держать экзамен уже перед искушенной московской публикой. Основная часть труппы – выпускники Московского высшего театрального училища им. М.С.Щепкина при Государственном академическом Малом театре России. Большая организационная предварительная работа помогла собрать в зрительном зале одного из самых престижных сцен Москвы -Театра Наций под руководством известного артиста театра и кино Евгения МИРОНОВА, известных театральных критиков – Лану Гарон, Ольгу ИГНАТЮК, Лидию БОГОВУ; экспертов Национальной Премии «Золотая Маска»; экспертов Международного театрального Форума «Золотой Витязь; журналистов известных журналов «Сцена», «Страстной бульвар», газеты и телеканала «Культура», филиала НВК «Саха» в Москве. Открытие дней театра в Москве было очень торжественным и теплым.

Руководителей и артистов театра пришли поздравить Александр АКИМОВ – заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера; Рафаил ЗИНУРОВ – член Совета Федерации по международным связям; советники Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины МАТВИЕНКО Виктор АКУЛОВ и Александр ДЕГТЯРЕВ; постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ Юрий КУПРИЯНОВ; заведующая Кабинетом театров для детей и театров кукол Центрального аппарата СТД РФ, театральный критик Ольга ГЛАЗУНОВА; заведующая Кабинетом национальных театров СТД РФ Марина КОРЧАК; генеральный секретарь Международного института театра при ЮНЕСКО Альфира АРСЛАНОВА, член общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ, президент фонда поддержки социально незащищенных категорий граждан Альберт САРБАЛАЕВ.

Благодарностью Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко награждены коллектив театра и главный режиссер, заслуженный деятель искусств РС(Я) Александр Титигиров; Почетной грамотой Председателя Союза театральных деятелей РФ Александра КАЛЯГИНА наградили коллектив театра.

Пресс-конференцию для журналистов и СМИ провела известный театральный критик, лауреат Государственной премии РФ, заслуженный работник культуры РФ Лидия БОГОВА. Живая заинтересованная беседа была интересна всем участникам мероприятия. Педагоги наших артистов с особой любовью и теплотой вспоминали первые шаги своих питомцев и искренне радовались, что они имеют уже почетные звания и являются востребованными артистами не только в Якутии.

Как всегда руководители и артисты театра встречали гостей в красивых национальных нарядах, угощали кумысом и оладьями. Неизменный интерес вызвала инсталяция истории развития театра до сегодняшнего дня. Перед спектаклем благодарные ученики – заслуженные артисты Якутии Петр АНДРЕЕВ, Федот ЛЬВОВ, Дьулустан СЕМЕНОВ, отличник культуры республики Анна ИВАНОВА-ФЛЕГОНТОВА тепло и искренне поблагодарили своих любимых учителей – народного артиста России Бориса КЛЮЕВА, Татьяну АНОСОВУ, Наталью МАКАРОВУ, Ларису МАКСИМОВУ, вручили Благодарности от имени министра культуры и духовного развития РС(Я) Владимира Тихонова, почетные грамоты от имени театра и специально изготовленные именные подарки. Особенно трогательной была встреча педагога, замечательного артиста театра и кино Бориса Клюева со своим учеником, выпускником «Щепки» 1974 года, заслуженным артистом РС(Я) Петром Андреевым.

После торжественного открытия состоялся спектакль «Три ночи» — по мотивам повести Николая Гоголя «Вий», который захватил зрителя с первой минуты и прошел, что называется «на одном дыхании». Полный зал зрителей в едином порыве вскочили с кресел и аплодировали стоя, многократно вызывая артистов на «бис». Причем в зале было большинство русскоязычной публики. Что тоже стало откровением для якутской диаспоры в Москве.

А 28 мая по приглашению Государственного центрального театрального музея имени А.А.Бахрушина артисты ТЮЗа уже показали спектакль для детей «Камень счастья» — по легендам народов Севера в постановке заслуженного деятеля искусств РС(Я) Александра Титигирова в музее. Ребята смотрели не отрываясь и аплодировали стоя. После спектакля состоялась очень познавательная и интересная экскурсия по удивительному музею, экспонаты которого эксклюзивны и увидеть их можно только здесь.

На следующий день труппа отправилась в подмосковный город Зарайск и приняла участие в 14-м благотворительном Бахрушинском фестивале, гостями которого были самые именитые московские театры, театры из Германии и Франции, самые известные музыкальные коллективы. Вот такой знаменитый фестиваль пригласил наш театр. Прекрасный старинный город покорил своей красотой и величием. Удивительно интересная экскурсия по достопримечательностям подарила массу познавательной исторической информации. А вечером состоялся спектакль «Камень счастья» на прекрасной сцене. Зал на 600 мест был переполнен. Зрители смотрели спектакль не отрывая глаз, аплодировали в самых интересных местах и устроили овацию артистам, режиссеру и художнику спектакля, которые получили большое удовольствие от общения с благодарной публикой. Совместное фото стало прекрасным финалом. Организаторы фестиваля в течение всего дня угощали артистов разными вкусностями, а самое главное, получили настоящее эстетическое удовольствие от спектакля, признавая, что такого удивительно доброго, искреннего спектакля они не видели. Приглашение на следующий фестиваль уже в портфеле театра. Всего за три дня произошло столько незабываемых событий в Москве. Руководители театра и весь коллектив выражают огромную благодарность всем, кто внес свою весомую лепту в проведении Дней театра в столице нашей Родины: Александру Константиновичу Акимову, Галине Иннокентьевне Данчиковой, Юрию Степановичу Куприянову, Владимиру Ивановичу Тихонову, Владиславу Валерьевичу Левочкину, Надежде Петровне Винокуровой, Антонине Макаровне Поповой, Наталье Викторовне Сазоновой, якутскому землячеству. Спонсорам – руководителям ювелирной фирмы «Киэргэ» Галине Николаевне и Александру Кирилловичу Павловым, генеральному директору ООО «Автовектор» Павлу Афанасьевичу Яковлеву, родным, близким, друзьям работников театра, которые помогли осуществить эту значимую поездку в год Юбилея театра.

Шикарным завершением тура стало участие театра в 13-м Международном фестивале тюркских народов в Казани. Спектакли «Камень счастья» и «Король умирает…» Эжена Ионеску покорили искушенных зрителей, а главное, получили весьма положительную оценку известных российских театральных критиков.

Дина ДАВЛЕТШИНА, театральный критик, г.Уфа:

«Спектакль «Камень счастья»-это очень хорошая постановка. Сказка с эпическим началом, как мне кажется, хорошо характеризует философию северных народов, людей, живущих в гармонии с природой и другими людьми…»

Сания КАБДИЕВА, театральный критик:

«В спектакле «Камень счастья» филосовский смысл понятен даже детям, так как уже в этом возрасте они познают другую культуру. Особенно хорошо, что какие-то важные вещи об элементарных понятиях проходят через абсолютно театральную образную систему…»

Польнара ГЕМИРБУЛАТОВА, зритель, г.Казань:

«Очень понравился спектакль «Камень счастья», впервые увидели его на Казанской сцене. Удивило, как такими минимальными средствами удалось изобразить действительность, например море, корабль, природу…»

Александр ВИСЛОВ, театральный критик, г.Москва:

« В якутском спектакле «Король умирает…» меня больше всего поразил исполнитель заглавной роли Алексей Павлов. Это потрясающая, выдающаяся актерская работа. Он представил огромную гамму актерских переживаний: мог быть и в фарсовом ключе, и поднимался до трагических высот. Актерский диапазон совершенно удивительный, не всякому артисту по силам игра в таком широком диапазоне…»

Людмила СОКОЛОВА, зритель:

«До чего же хорош исполнитель главной роли! Несмотря на все пороки героя, мы и жалели его, смеялись над ним и сочувствовали ему…»

Андрей ПРОНИН, театральный критик; г.Санкт-Петербург:

« Работа Алексея Павлова – одно из самых сильных актерских работ. И вообще спектакль «Король умирает…» Э.Ионеско звучит очень современно, любопытно и с глубоким смыслом. Игра актеров была очень заразительна и выразительна. И невозможно было не увлечься этой историей…»

Несмотря на плотный график выступлений, Матрена Степановна и Алексей Прокопьевич сумели попасть на прием к заместителю министра культуры России Алле МАНИЛОВОЙ, благодаря огромной поддержке и непосредственном участии Галины Иннокентьевны Данчиковой, депутата Госдумы от нашей республики.

На такой позитивной ноте завершился гастрольный тур «С благодарностью Учителю…». Сплоченный, дружный коллектив под руководством талантливых руководителей еще раз доказал свой высокий творческий потенциал и умение работать на перспективу.

По результатам гастролей и фестиваля Якутский ТЮЗ получил приглашение на участие в театральном фестивале в Чувашии в октябре и ноябре 2017 года в Москву в Международный театральный Форум-фестиваль «Золотой Витязь».