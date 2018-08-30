Успех якутян на фестивале «Наследие предков»

Межрегиональный фестиваль конского убранства «Наследие предков» зародился в Якутии. Он берет начало с 2015 года и проводится в целях сохранения канонов изготовления традиционного конского убранства, как продолжение древних традиций тюрко-монгольских народов, отражающее богатое историческое прошлое.

У тюрко-монгольских народов лошадь испокон веков является почитаемым, священным животным. Например, у народа саха она имеет своего божественного покровителя — Күн Дьөһөгөй Айыы, в честь котopoго устраивались празднества ысыах. Свидетельством особого отношения было богатое праздничное убранство верхового коня, которое является замечательным творением народного прикладного искусства. Это целый комплекс украшений ансамблевого характера, включающий искусную работу кузнецов, ювелиров, мастериц шитья, шорников.

Первый межрегиональный фестиваль “Наследие предков” состоялся 20-21 июня 2015 г. в с. Чурапча Республики Саха (Якутия) в рамках IX республиканского Ысыаха Олонхо.

Организаторы: МО «Чурапчинский улус (район)», Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского, Центр народного искусства «Симэх».

Конкурс прошел по следующим номинациям:

Полный комплект конского убранства.

Праздничное украшение верхового коня (чепрак, кычым, лэпсэ, бэрэмэдэй).

Изделия конского снаряжения (стремя, узда, удила, поводья и др.)

Участниками стали мастера из КНР, Забайкальского края, Алтая, Тывы, Хакасии, а также якутские умельцы из Амгинского, Вилюйского, Таттинского, Хангаласского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Намского, Сунтарского, Булунского, Чурапчинского улусов.

Второй — с 7 по 10 июля 2016 г. в городе Горно-Алтайске Республики Алтай в рамках праздника алтайского народа Эл-Ойын.

Конкурс прошел по следующим номинациям:

Лучший комплект конского убранства (седло, упряжь и т.д.).

Лучшее украшение верхового коня.

Сохранение народных традиций в изготовлении конской упряжи.

Третий – с 13 по 15 августа 2017 г. в г.Кызыл Республики Тыва в рамках II международного фестиваля «Хөөмэй в центре Азии».

Участниками состязания на лучшее мастерство по созданию конской упряжи стали 15 мастеров из Якутии, Алтая, Тывы. Также якутская делегация торжественно установила коновязь сэргэ в местности Тус Булак во время праздника Надым.

Четвертый — 25-26 августа 2018 г. в г.Астана (Казахстан) в рамках I международного фестиваля «Казахстан – страна великой степи». Красной нитью через все мероприятия и экспозиции прошла тема истории от глубокой древности до наших дней, достижений умельцев казахского народа и преемственности поколений, вплетающих культуру древности в настоящее.

В четвертом межрегиональном фестивале конского убранства «Наследие предков» приняли участие 18 мастеров, которые не просто представили свои искусные изделия, но и поделились мастерством со всеми желающими на бесплатных мастер-классах. На территории национально-культурного комплекса «Этноаул» посетители увидели потрясающие сбруи, седла, поводья.

Победители фестиваля:

I место – Прокопий Колодезников, Республика Саха (Якутия).

II место – Аржан Кухаев, Алтай.

III место – Сат Кенин, Тыва.

Специальный приз – Александр Игнатьев, Республика Саха (Якутия); Сают Сагындыков, г.Павлодар.

Приз за инновационный подход – Ергазы Исатаев, Есенали Аскаров, Казахстан.

Фестиваль «Наследие предков» дает возможность изучать искусство других мастеров, восстанавливая по крупицам забытые традиции. Конкурс расширил географию участников и приобрел популярность за пределами страны.